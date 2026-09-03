Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o nouă hotărâre în dosarul în care este cercetat Horațiu Potra, aliat al lui Călin Georgescu. Magistrații au admis contestația formulată de fostul mercenar împotriva măsurii arestului la domiciliu, stabilind plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, conform Digi 24.

Fostul mercenar a contestat decizia anterioară și a solicitat instanței o măsură preventivă mai blândă sau chiar revocarea totală a restricțiilor. În cererea adresată judecătorilor, Potra a susținut că măsura arestului la domiciliu este excesiv de severă raportat la circumstanțele cauzei.

În urma analizării contestației, magistrații de la Înalta Curte au decis că plasarea sub control judiciar este suficientă pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.

Deși a scăpat de izolarea la domiciliu, Horațiu Potra trebuie să respecte o serie de interdicții stricte stabilite de instanță. Astfel, acesta are obligația de a nu părăsi teritoriul țării și de a se prezenta la organele de poliție în fiecare săptămână pentru semnat.

De asemenea, fostului mercenar îi este interzis să intre în contact, direct sau indirect, cu celelalte părți implicate în dosar sau cu martorii audiați de procurori.

Procesul lui Horațiu Potra are un istoric complex. Fostul mercenar a fost adus în țară în noiembrie 2025, fiind extrădat din Dubai, dată la care a fost plasat direct în arest preventiv. Ulterior, la data de 17 iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a înlocuit arestul preventiv cu măsura arestului la domiciliu.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de procurori pentru infracțiuni de o gravitate deosebită. Printre acuzații se numără tentativa la comiterea de infracțiuni împotriva ordinii constituționale, faptă asociată cu acțiunile de destabilizare derulate alături de Călin Georgescu. De asemenea, el este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de constituirea unui grup infracțional organizat.

În timp ce Horațiu Potra a executat mai multe luni de detenție în spatele gratiilor înainte de a primi permisiunea de a sta acasă, ceilalți membri ai familiei sale au avut un regim preventiv diferit.

Fiul și nepotul fostului mercenar, cercetați în cadrul aceluiași dosar, fuseseră plasați în arest la domiciliu încă din luna ianuarie 2026.