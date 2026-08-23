Călin Georgescu, fostul candidat la Președinție, a criticat documentul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 aflat în redactare, care va analiza aproximativ 20 de ani de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva României și Europei, iar scrutinul din 2024 va avea o secțiune separată.

Călin Georgescu a vorbit despre raportul pregătit la nivelul Administrației Prezidențiale în timpul unei apariții de sâmbătă, în fața susținătorilor săi din Pâncota, județul Arad.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a criticat documentul și a formulat acuzații dure la adresa actualei puteri.

„Este o alchimie a securității atunci când hoția devine doctrină de stat. Raportul Cotrocenilor este o ticăloșie administrativă, fabricat să spele o crimă constituțională. Cu alte cuvinte un cadavru politic încearcă să igienizeze juridic o lovitură de stat ordinară. Suntem martorii unui simulacru de justificare născut din frica biologică a celor care dețin astăzi puterea. Sigur că toate aceste lucruri sunt nesemnificative în fața măreției poporului român și în fața faptului că nu putem ceda atât de ușor la o hoție ordinară”, a spus sâmbătă Georgescu, în fața susținătorilor săi într-o piață din Pâncota, în județul Arad, potrivit unei înregistrări publicate de OnRecord.

După vizita de sâmbătă din județul Arad, Georgescu a mers duminică în Hunedoara, la Mănăstirea Prislop, unde se află și mormântul lui Arsenie Boca.

Raportul despre care președintele Nicușor Dan a vorbit în repetate rânduri în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024 se află în prezent în etapa de redactare.

Documentul nu va analiza însă exclusiv scrutinul din 2024. Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială către publicația HotNews, raportul va acoperi aproximativ două decenii de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva României și Europei. Alegerile prezidențiale din 2024 vor fi tratate separat, într-o secțiune distinctă.

La realizarea raportului vor participa „structuri din cadrul Comunității Naționale de Informații, precum și alte instituții cu atribuții în domeniu”.

Administrația Prezidențială nu a făcut publice numele persoanelor implicate în redactare, invocând motive legate de securitatea acestora și de regimul informațiilor analizate.

Coordonarea redactării raportului se face la nivelul Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a promis în mai multe rânduri, după câștigarea alegerilor prezidențiale din mai 2025, că va fi publicat un raport privind anularea scrutinului din 2024. În prezent, Cotroceniul nu oferă însă un termen pentru finalizarea documentului.

„Având în vedere volumul materialului analizat, nu putem estima în acest moment o dată a publicării”, a transmis Administrația Prezidențială.

Raportul rămâne astfel în etapa de redactare, iar momentul în care va fi făcut public nu a fost stabilit.