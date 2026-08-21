Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU și va susține discursul național în plenul reuniunii de la New York pe 23 septembrie 2026, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială.

Este prima participare personală a lui Nicușor Dan la reuniunea anuală la nivel înalt a ONU de la preluarea mandatului. În 2025, președintele a decis să nu se deplaseze la New York, România fiind reprezentată atunci de ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU se deschide oficial pe 8 septembrie, iar dezbaterea generală la nivel înalt se desfășoară între 22 și 28 septembrie, cu o pauză programată pe 27 septembrie.

Tema reuniunii din acest an este „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, intervenția lui Nicușor Dan va aborda reforma ONU, precum și contribuția României la menținerea păcii și securității internaționale. Președintele urmează să reafirme sprijinul Bucureștiului pentru ordinea internațională bazată pe reguli și norme.

Contextul internațional va avea un rol important în mesajul transmis de România, în condițiile războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și ale altor conflicte și crize aflate pe agenda comunității internaționale.

Vizita președintelui va avea și o componentă diplomatică legată de candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Nicușor Dan va avea întâlniri bilaterale cu șefi de stat și de guvern și va participa la mai multe evenimente organizate în marja Adunării Generale. Printre temele promovate de România se va afla candidatura lui Cioloș la conducerea OIF.

Dacian Cioloș, fost premier al României și fost comisar european pentru Agricultură, a fost desemnat candidat susținut de București în martie 2026. În aprilie, el a fost numit și consilier prezidențial, funcție din care coordonează componenta internațională a campaniei pentru conducerea organizației.

Pentru funcția de secretar general al Francofoniei au fost anunțate patru candidaturi, din Republica Democratică Congo, Mauritania, România și Rwanda. Candidații au trecut, la sfârșitul lunii iunie, printr-o procedură formală de audiere la Paris.

Alegerea viitorului secretar general este programată pentru Summitul Francofoniei de la Phnom Penh, în Cambodgia, în noiembrie 2026. Mandatul următorului secretar general va acoperi perioada 2027-2030.

Potrivit OIF, organizația reunește în prezent 90 de state și guverne, dintre care 53 de membri, cinci membri asociați și 32 de observatori.

Adunarea Generală a ONU reunește toate cele 193 de state membre, iar dezbaterea generală este unul dintre principalele momente diplomatice ale anului. Liderii și șefii delegațiilor își prezintă pozițiile asupra principalelor probleme internaționale.

Pentru România, reuniunea oferă atât cadrul pentru prezentarea pozițiilor oficiale privind securitatea și ordinea internațională, cât și oportunitatea unor întâlniri bilaterale cu lideri și oficiali străini.

Agenda completă a președintelui la New York nu este încă finalizată. Administrația Prezidențială urmează să anunțe lista întâlnirilor și a evenimentelor la care Nicușor Dan va participa pe măsură ce vizita se apropie.

Participarea din acest an vine după decizia președintelui de a nu merge la New York în septembrie 2025. România a fost reprezentată atunci la dezbaterea generală a celei de-a 80-a sesiuni de ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Nicușor Dan a explicat ulterior că a făcut un „calcul de oportunitate” și a considerat că este „mai util să fiu prezent în țară”, în contextul unor ședințe politice, discuții cu investitori, o reuniune CSAT și analiza unor acte normative.

În 2026, șeful statului va participa personal la reuniunea de la New York și va susține discursul României în plen pe 23 septembrie.