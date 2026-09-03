Stimați români, i-ați învins, nițel pe Educație, nițel pe Justiție! Dar doar un pic, ticăloșiile continuă

Se zice că viața are nevoie de aventură. Când însă aventura e continuă, când pare că nu se mai sfârșește, viața devine o nefericire greu de suportat. În negura pe care o trăim de ceva timp, de două-trei lucruri trebuie să ne pese și să evaluăm cu atenție tot ce se întâmplă în arealul lor: Justiția, Educația și Sănătatea.

Cred că trebuie apreciatele schimbările pozitive și respinse manipulările, acuzațiile fără probe concrete, venite din sfera politică și a activiștilor de partid. Românii trebuie să fie mult mai atenți, căci azi avem așezați în cele trei Palate politicienii pe care i-au ales și niciunul dintre ei nu vrea să plece acasă.

Ieri s-a produs un eveniment în Educație. Eveniment politic, căci în Senat, comisia de învățământ a decis eliminarea examenului paralel preconizat a se da elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a. O prostie care a revoltat atât părinții cât și elevii, protestele lor devenind publice!

Pentru câteva momente am trăit bucuria unui gest de normalitate. L-am văzut și auzit pe Ștefan Pălărie de la USR spunând de la tribuna Parlamentului: „Stimați părinți și elevi ați învins!”, comunicând că examenul suplimentar a fost abrogat.

Momentele mele de satisfacție pentru o atitudine de normalitate au fost scurte pentru că, de fapt, senatorul Pălărie a spus doar jumătate de adevăr. Vă prezint eu cealaltă jumătate.

Pentru ca abrogarea anunțată să producă efecte din anul școlar 2026-2027, Parlamentul trebuie să introducă o derogare explicită de la articolul 10 alineatul (2) din Legea învățământului preuniversitar. În lipsa acestei derogări, modificările legislative intră în vigoare abia începând cu prima zi a anului școlar următor – 2027/2028 - celui în care sunt adoptate.

Școala începe pe 7 ianuarie, așa că Ministerul Educației și Cercetării este obligat să aplice legea aflată în vigoare, cea cu două examene la final de clasa a VIII-a. Parlamentul nu este întrunit ca să voteze pentru modificarea legii. Iar când o va face, s-ar putea ca cineva să invoce efectul retroactiv, și nu e exclus ca generația actuală să dea examenele paralele.

Ați învins, dragi români, dar doar un pic!

O țară fără o justiție puternică, profesionistă și independentă se confruntă cu instabilitate cronică, corupție generalizată și slăbirea drepturilor cetățenilor. Atunci când sistemul judiciar este controlat politic (cum a fost în vremea Binomului) sau este populat de incompetenți, regulile democratice dispar sau sunt grav încălcate. De aceea românii trebuie să fie atenți la Justiție, să disece informațiile și să amendeze orice ingerință.

Fără o Justiție care să-și exercite cu adevărat puterea în stat, opunându-se când e nevoie puterii executive și legislative, ambele politice, românii vor avea de suferit.

Ani de zile am scris despre dosare importante – corupție, mari afaceri, devalizări, abuzuri în serviciu și trafic de influență în care inculpați erau politicieni și complici din structurile statului. Epoca DNA și a cătușelor nu a uitat-o nimeni, pentru că după ce s-a ejectat Binomul din lanțul procedurii penale, au început să curgă multe achitări în aceste mari dosare.

O îndoială, o întrebare constantă pe care am avut-o mulți jurnaliști la vremea respectivă a fost: De ce se declanșa anchetă la 3-4 ani de la sesizarea faptei și a comiterii ei? Încă 3-4-5 ani de cercetare de către procuror până dosarul era trimis la instanță.

Acum, Justiția trecutului vine peste Lia (Savonea) și echipa ei de la Înalta Curte, peste Curțile de Apel și instanțele inferioare fiindcă mai sunt „dosare grele” nerezolvate, unele în pragul prescripției. Cu unul din ele ne-am „delectat” ieri.

Evident că știu despre anchetarea lui Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal, încă de la data în care am publicat știrea, în 2017, atunci când DIICOT a început urmărirea penală. Pe 28 august 2026, instanța s-a pronunțat în favoare inculpaților.

Ieri, când am citit motivarea judecătorului de la Tribunalul București, l-am revăzut mental pe Ștefan Pălărie la tribuna Parlamentului recunoscând înfrângerea.

Am să reproduc cele mai flagrante argumente pentru care judecătorul a considerat că „fapta nu există” și că Mircea Sandu, ginerele său (fostul soț al tenismenei Raluca Sandu) și un alt bărbat, rudă cu cei doi, nu au constituit în anul 2009 „un grup organizat” în sensul legii penale. Ați citit bine: 2009, deci în urmă cu 17 ani!!!

„Deși acuzarea presupune că inculpații ar fi anticipat încă din 2009, posibilitatea comiterii unor infracțiuni de delapidare și spălare a banilor, întemeiată pe o comparație ulterioară între valoarea investițiilor și valoarea lucrărilor executate din fondurile puse la dispoziție de FIFA (n.r. pentru Centrul de Fotbal de la Buftea), simpla expunere a unor fapte şi concluzionarea că cei trei ar fi constituit un grup infracţional organizat, nu este suficientă pentru a se reţine existenţa faptei de constituire a unui grup infracţional organizat şi, implicit, întrunirea condiţiilor de tipicitate, obiectivă şi subiectivă, cerute de lege pentru reţinerea acestei infracţiuni.

O eventuală asociere intervenită în cursul anului 2009 pentru comiterea ulterioară a unei infracțiuni de delapidare în modalitatea prezentată în rechizitoriu nu poate fi susținută în realitatea obiectivă”, scrie judecătorul în hotărârea de achitare.

De asemenea, magistratul arată că procurorii DIICOT n-au dovedit că Mircea Sandu și-a inclus ginerele, pe Asher-Ziv Tetelman, precum și pe celălalt asociat într-un grup infracțional organizat în scopul delapidării a 2,3 milioane de lei, prin supraevaluarea lucrărilor la Centrul de fotbal Buftea.

Judecătorul constată că nu există delapidare și nici spălare de bani

Rechizitoriul DIICOT conține mai mult presupuneri decât probe, expertiza e greșită fiindcă s-a calculat greșit prejudiciul și nici nu s-a probat că cei trei inculpați trimiși în judeacată și-au însușit banii alocați Centrului de Fotbal, se arată în motivare.

Judecătorul reproșează procurorilor că nu au nicio probă că Mircea Sandu ar fi participat „la constituirea vreunui grup infracţional, la vreo întâlnire de organizare sau la vreo înţelegere prealabilă cu caracter infracţional. Existența unor relații anterioare de familie sau de afinitate nu poate prezuma o asemenea situației de fapt”.

Totodată, magistratul de la TMB arată că delapidarea nu a fost dovedită de procurori și, drept urmare, nu poate fi vorba nici de spălare de bani.

Achitare după 17 ani de anchete și procese

Inculpații au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pe data de 5 octombrie 2020, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani. Pe 28 august, toți au fost achitați, dar există și posibilitatea unui recurs fiindcă hotărârea nu e definitivă.

Impresionantă este motivarea, redactată complex, ca o lecție de drept, și care ne lasă să presupunem că în spatele ei se află un profesionist ce a trebuit să judece fapte care s-au petrecut cu 17 ani în urmă. Iar concluzia este că cercetarea judecătorească a învins: faptele nu există!

P.S. Am găsit în agenda mea de jurnalist din perioada 2014-2015 o declarație a fostului judecător Cristi Danileț, fost membru CSM.

„În statul de drept, primii care trebuie să fie obedienți legii, trebuie să fie chiar organele care au elaborat-o și o aplică. Așa se explică sancțiunile aspre și adecvate primite de politicieni și magistrați, sancționați în ultimii ani.

O hotărâre judecătoarească este criticată în mod nefondat în spațiul public. Am o mențiune specială: primului-ministru și ministrului Justiției le este cu desăvârșire interzis să comenteze decizii judiciare sau să atace magistrații în mod individual. Cele două puteri, Legislativul și Executivul, nu au voie să nu execute hotărârile judecătorești definitive”, spunea atunci Cristi Dănileț, devenit mai târziu un magistrat #rezist.

Prietenii lui din USR nu îmbrățișează o asemenea opinie, sloganul inventat de reziști – „fără penali în funcții publice”, nu mai contează. Pentru asta nu va exista „Stimați români, ați învins!”. Nici măcar un pic de recunoaștere, pentru că gustul ciolanului de demnitar e fabulos!