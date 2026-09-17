O cifră care arată care este volumul de muncă la nivelul parchetelor din toată țara. În luna august, conform evaluării transmise de ICCJ, parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale și curți de apel, inclusiv parchetele militare, au finalizat luna trecută 34.981 de dosare penale.

Conform sintezei oficiale, au fost emise 3.492 de rechizitorii și s-au încheiat 203 acorduri de recunoaștere a vinovăției, procedură prin care inculpații primesc de obicei închisoare cu suspendare.

La nivel local au fost luate măsuri pentru siguranța cetățenilor, fiind effectuate 1.622 de rețineri pentru 24 de ore. Instanțele au dispus, în baza propunerilor parchetelor, 706 mandate de arestare preventive, au fost date 655 de măsuri de control judiciar, 696 de percheziții domiciliare și auto.

Procurorii au avut de-a face, în continuare, cu destructurarea rețelelor de evaziune fiscală care aduc prejudicii majore bugetele locale și bugetului consolidate. La nivel national, au fost soluționate, în luna august a acestui an, 312 dosare. Prejudiciul total estimat a fost de 478.138.216,69 lei. 18 dintre dosharele de evaziune fiscal au fost soluționate la Parchetul Curții de Apel Alba Iulia, iar 11 la PCA Bacău.

Pentru recuperarea acestor sume, procurorii din teritoriu au instituit sechestre asigurătorii pe clădiri, terenuri, conturi și mașini în valoare totală de 316.975.032 lei.

Deși a existat și un număr mare de dosare soluționate pe infracțiuni de mediu (317 cauze) și corupție locală (96 de cauze), valorile bunurilor sechestrate în aceste domenii sunt foarte mici. Numai 1.337 lei la mediu și 97.842 lei la corupție.

In privinta cauzelor cu infracțiuni de femicid, au fost înregistrate 12 cauze și s-au finalizat doar 4. Au fost date în aceste dosare patru măsuri preventive.

Infracțiunile motivate de ură fac obiectul a 21 de dosare, iar luna trecută au fost soluționate 9 dintre acestea.