Începând de marți, 15 septembrie 2026, repartizarea dosarelor în instanțele din România se va face după un mecanism care ține cont de capacitatea de procesare a fiecărei instanțe. Sistemul a fost stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și limitează numărul de cauze care pot fi repartizate zilnic, în funcție de volumul de activitate și de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate.

Pentru persoanele care depun acțiuni în instanță, schimbarea înseamnă că înregistrarea unei cereri și repartizarea acesteia unui complet de judecată pot avea loc la momente diferite. Cererea va primi în continuare număr de dosar și își va păstra data înregistrării, însă unele cauze pot aștepta repartizarea dacă instanța a atins capacitatea stabilită pentru perioada respectivă.

Regulile au fost stabilite prin Hotărârea nr. 1734 din 9 septembrie 2026 a Secției pentru judecători a CSM, care modifică Hotărârea nr. 1642/2026. Decizia a fost adoptată cu opt voturi pentru și un vot nul.

După depunerea unei cereri, aceasta va fi înregistrată în sistemul ECRIS, conform procedurii obișnuite. După înregistrarea tuturor actelor depuse în acea zi, aplicația va determina care dintre cauze se încadrează în capacitatea de procesare disponibilă.

Dosarele care se încadrează în această capacitate vor fi repartizate începând cu ziua următoare. Cele care depășesc capacitatea disponibilă vor fi înscrise într-un „Registru de gestionare a fluxului de cauze”, urmând să fie repartizate atunci când apare capacitate.

Astfel, poate exista o perioadă în care un dosar este deja înregistrat și are număr de dosar, dar nu are încă desemnat un complet de judecată.

Un aspect important al noului mecanism este că înscrierea în registrul de gestionare a fluxului nu modifică data la care cererea a fost depusă și înregistrată.

Regula este relevantă mai ales în situațiile în care există termene legale pentru formularea unei acțiuni, contestații sau căi de atac. Faptul că un dosar nu este repartizat imediat unui complet nu schimbă data înregistrării sale.

Dosarele care ajung în registru vor fi păstrate separat până la momentul repartizării. Părțile vor putea avea acces la acestea și vor putea solicita copii potrivit regulilor aplicabile arhivelor instanțelor.

Dosarele care nu pot fi repartizate imediat vor fi înscrise în registru în ordinea cronologică a înregistrării, separat pe categorii de cauze.

Atunci când va exista din nou capacitate disponibilă, cauzele vor fi preluate în aceeași ordine. În schimb, alegerea completului de judecată va continua să se facă aleatoriu.

Prin urmare, ordinea cronologică stabilește momentul în care dosarul intră la repartizare, nu judecătorul care va soluționa cauza.

Noul mecanism nu se aplică în același mod tuturor dosarelor. CSM a stabilit 302 categorii de cauze prioritare, care trebuie repartizate în ziua înregistrării, chiar dacă prin repartizarea lor este depășită capacitatea zilnică a instanței.

Există, de asemenea, 276 de categorii de cauze excluse de la mecanism. Acestea sunt repartizate imediat și nu sunt luate în calcul la stabilirea capacității zilnice.

Printre situațiile care beneficiază de prioritate se află cauze privind minorii și familia, măsurile preventive în materie penală, suspendarea executării și anumite incidente procedurale.

În materia penală sunt incluse, între altele, cauzele referitoare la măsurile preventive, prelungirea sau revocarea acestora și plângerile formulate împotriva unor asemenea măsuri.