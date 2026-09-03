Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară cercetări într-un dosar de corupție care vizează activitatea unor angajați ai Finanțelor din Timișoara. Anchetatorii au făcut percheziții la sediul instituției și au ridicat documente despre care consideră că pot fi importante pentru anchetă.

Mai multe birouri ale Inspecției Fiscale din Timișoara au fost verificate de procurorii DNA. Anchetatorii au ridicat documente și alte materiale considerate relevante pentru cercetările desfășurate în dosar.

Ancheta este instrumentată de DNA – Structura Centrală, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a persoanelor implicate.

Printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla și inspectorul fiscal Dacian Ion Crainic, potrivit unor surse judiciare.

Crainic a ocupat anterior funcția de director al Oficiului Județean de Poștă Timiș și a fost manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel.

Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, acesta este suspectat de luare de mită, acuzația având legătură cu activitatea sa de control fiscal. Crainic ar fi fost preluat de anchetatori și transportat la București pentru audieri.

Pe lista persoanelor vizate de anchetă s-ar afla și Andrei Varga, fiul omului de afaceri Neluțu Varga, potrivit unor surse judiciare.

Sursele susțin că Andrei Varga se numără printre suspecții din dosar. Până în acest moment, DNA nu a făcut publice acuzațiile concrete care i-ar fi fost aduse.

Cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească exact faptele cercetate și responsabilitățile persoanelor vizate.

La finalul lunii august, procurorii DNA au desfășurat percheziții la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, într-un dosar care viza posibila fraudare a unui concurs organizat în aprilie 2026. Ancheta a urmărit posibile fapte privind folosirea unor informații nedestinate publicității și abuzul în serviciu.

Investigația DNA ar fi pornit de la informații privind posibila divulgare a unor date care nu erau destinate publicității. Printre obiectivele anchetei s-a aflat și concursul pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist debutant la Bloc Operator I.