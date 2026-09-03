Mutarea unei locuințe presupune mai mult decât plata transportului. Costul total poate varia în funcție de volumul bunurilor, tipul și dimensiunea mașinii folosite, distanța dintre cele două locații, etajul la care se află apartamentul, accesul la lift și serviciile de care are nevoie clientul. În București și în localitățile din jur, tarifele de pornire pentru transport pot fi de câteva sute de lei, însă suma poate crește în funcție de dificultatea lucrării. Pentru o mutare completă, care include și manipulare, ambalare sau montarea și demontarea mobilierului, costul poate ajunge la câteva mii de lei.

Nu există un tarif unic pentru mutarea unui apartament. O garsonieră cu puține obiecte poate necesita o singură dubă și o echipă restrânsă, în timp ce un apartament mare poate necesita mai multe persoane și o autoutilitară cu un volum mai mare.

Etajul reprezintă un alt element important. O locuință situată într-o clădire fără lift presupune mai mult timp pentru încărcare și descărcare. Situația se schimbă și atunci când liftul este prea mic pentru mobilierul voluminos.

Tipul mobilei contează, de asemenea. Piesele care pot fi demontate rapid sunt mai ușor de transportat decât mobilierul vechi, masiv sau fragil.

În București, tariful de bază pentru transport poate începe de la aproximativ 250 de lei pentru o dubă de 3,5 tone, cu o capacitate de circa 10 metri cubi. Pentru autoutilitarele cu un volum de aproximativ 20 de metri cubi, costul de pornire poate ajunge la 400 de lei.

În cazul altor operatori, prețul pentru o autoutilitară de 3,5 tone, cu o capacitate de aproximativ 17 metri cubi, variază între 250 și 500 de lei.

Aceste sume reprezintă, de regulă, costul de bază al transportului. Manipularea, demontarea mobilierului, ambalarea și distanțele mai mari pot fi calculate separat.

Numărul persoanelor implicate în acest proces influențează direct costul. Pentru lucrările obișnuite poate fi suficientă o echipă restrânsă, însă locuințele mari sau cele cu obiecte grele pot necesita trei sau patru oameni.

Tarifele pentru manipulare pot fi de aproximativ 150-300 de lei, în funcție de firmă și de numărul de persoane implicate. În cazul lucrărilor dificile, costurile pot crește.

Demontarea și montarea mobilierului se calculează, de obicei, separat. Prețul depinde de numărul pieselor, complexitatea lor și timpul necesar pentru operațiune.

Pentru mutările în afara Bucureștiului, costul transportului este influențat de numărul de kilometri. Unele firme calculează deplasarea dus-întors.

În cazul unor servicii oferite în București și Ilfov, tarifele pot porni de la 250-300 de lei pentru autoutilitare mai mici. Pentru mașinile cu un volum mai mare, costul de pornire poate ajunge la aproximativ 400 de lei.

La deplasările pe distanțe lungi se poate aplica un tarif suplimentar pentru fiecare kilometru.

Materialele folosite pentru protejarea mobilei și a obiectelor fragile nu sunt întotdeauna incluse în tariful de transport. Folia stretch, folia cu bule, păturile de protecție și cutiile pot fi furnizate de firma de mutări contra cost.