Drumul de acces din fața unei vile de coastă din Malibu, despre care presa americană relatează că îi aparține actorului Nicolas Cage, s-a prăbușit, formând o groapă uriașă chiar în fața locuinței, potrivit AP. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze, iar autoritățile și compania de utilități au intervenit la fața locului.

Prăbușirea a avut loc cu puțin timp înainte de ora 6.00 dimineața și a dus la apariția unei scurgeri de gaze naturale. SoCalGas, compania locală de utilități, a anunțat că situația a fost ținută sub control câteva ore mai târziu.

Ca măsură de precauție, compania a decis să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale pe o porțiune de aproximativ 85 de picioare, echivalentul a 26 de metri, din cauza riscului de eroziune a coastei.

Reprezentanții lui Nicolas Cage nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Potrivit documentelor imobiliare, proprietatea a fost vândută în 2024, iar fostul proprietar a declarat la momentul tranzacției că actorul a fost cumpărătorul.

Vila a fost afectată în contextul unei avertizări privind inundațiile de coastă din zona Los Angeles, după efectele furtunii Marie. Fenomenul a fost inițial un uragan, înainte de a reveni la statutul de furtună tropicală. Deși Marie nu a ajuns pe uscat, aceasta a adus ploi și a generat valuri periculoase de-a lungul litoralului Californiei de Sud în timpul weekendului prelungit.

Autoritățile din Malibu au interzis marți accesul în cinci locuințe de pe aceeași stradă, potrivit unui comunicat al municipalității. Cartierul privat se află între ocean și celebra șosea Pacific Coast Highway.

Nicolas Cage, în vârstă de 62 de ani, a jucat recent în serialul „Spider-Noir”, produs de Amazon. Actorul urmează să interpreteze rolul lui John Madden într-un film biografic despre celebrul antrenor și comentator de fotbal american, programat să fie lansat în cursul acestui an.

Cage are la activ peste 100 de filme și a câștigat premiul Oscar pentru rolul din „Leaving Las Vegas”.