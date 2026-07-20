Victoriile de asemenea proporții generează mereu ecouri puternice, iar triumful naționalei Spania (1-0) în fața Argentinei, care i-a adus cel de-al doilea titlu mondial din istorie la Cupa Mondială 2026, nu face excepție.

Presa iberică, alături de marile cotidiene din întreaga lume, a fost unanimă în a elogia superioritatea categorică a „Furiei Roșii” pe stadionul MetLife din New Jersey.

Iată cum au reflectat cele mai importante publicații această victorie istorică.

Marile ziare din Spania au lăudat jocul de posesie și răbdarea cu care echipa antrenată de Luis de la Fuente și-a dominat adversara.

“El País” a titrat cu mult entuziasm: „La Roja, foarte superioară, câștigă o finală de infarct”. Jurnaliștii spanioli au apreciat felul în care Spania a dictat ritmul în fața unei echipe argentiniene care, în special în prima repriză, s-a apărat agresiv și a comis numeroase faulturi tactice pentru a fragmenta jocul.

“Diario AS” s-a concentrat pe intensitatea partidei și a subliniat că Spania „a cucerit Mondialul 2026 după o finală intensă, definită în prelungiri”. Publicația a adus aprecieri speciale lui Lamine Yamal, extrem de periculos în ofensiv și, evident, lui Ferran Torres, cel care a semnat golul decisiv în minutul 106, trimițând un șut imparabil din pasa lui Nico Williams, lăsându-l fără replică pe portarul Emiliano „Dibu” Martinez.

“Mundo Deportivo” și “Sport” și-au deschis paginile cu titluri la superlativ pentru „regii fotbalului”, amintind că eliminarea lui Enzo Fernández din tabăra sud-americană în minutul 90+3 a ajutat asaltul final al spaniolilor în prelungiri.

Aceștia au dominat categoric statisticile, inclusiv prin lipsa oricărui șut pe poartă trimis de selecționata condusă de Lionel Scaloni în primele 90 de minute.

Succesul Spaniei nu s-a limitat la ridicarea trofeului, iar ziarele spaniole au evidențiat cifrele remarcabile care au acompaniat acest parcurs.

Cotidianul “AS” a subliniat un detaliu uriaș: *„Spania impune o marcă istorică în Mondialul 2026”. Spaniolii au stabilit un record absolut pentru o campioană mondială, primind un singur gol în întreaga competiție, în sfertul de finală cu Belgia, scor 2-1.

După acea partidă, Unai Simón a menținut poarta intactă, beneficiind de un joc de organizare fără cusur asigurat de Aymeric Laporte și Pau Cubarsí în centrul apărării.

De asemenea, site-urile de specialitate din peninsula Iberică au pus accent pe invincibilitatea uriașă a Spaniei. Echipa a ajuns la nu mai puțin de 38 de meciuri consecutive fără înfrângere, începând cu anul 2024, stabilind, conform rapoartelor FIFA preluate de presa spaniolă, cea mai lungă serie din istoria fotbalului la nivel de echipe naționale.

Marca a dat imaginea cu Lamine Yamal rugându-se la centrul terenului, la finalul partidei. În condițiile în care Leandro Paredes apare implicat într-un schimb de replici aprins cu Gavi.

Un detaliu interesant, remarcat de jurnaliștii iberici și preluat de la Huffington Post Spania, a fost modul matur în care presa din Argentina a analizat meciul, recunoscând limitele propriei naționale.

Faimosul cotidian argentinian Olé a fost citat pe larg în ziarele spaniole: „Argentina a lăsat totul și a căzut în picioare: Spania, un campion binemeritat. Am jucat în prelungiri cu un om în minus și nu am putut face față unui rival superior”.

Faptul că însăși presa de la Buenos Aires a acceptat diferența clară de posesie și ritm arată dominația incontestabilă a Spaniei, care reînnoadă astfel gloria mondială începută de prima generație de aur în 2010.