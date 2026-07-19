Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a câștigat, duminică, Marele Premiu al Belgiei, desfășurat pe circuitul Spa-Francorchamps, după o cursă pe care a controlat-o de la un capăt la altul. Plecat din pole position, Antonelli a trecut primul linia de sosire după 1h 24 min. 42,479 secunde și și-a consolidat poziția de lider în clasamentul Campionatului Mondial de Formula 1.

Succesul din Belgia este al șaselea din acest sezon pentru pilotul Mercedes, care a dominat întregul weekend. Italianul a fost cel mai rapid în ultimele două sesiuni de antrenamente libere, a obținut pole position în calificări, iar în cursă nu le-a oferit nicio șansă rivalilor.

Pe locul al doilea a încheiat Charles Leclerc (Ferrari), la aproape două secunde în spatele învingătorului, în timp ce campionul mondial Max Verstappen (Red Bull) a terminat al treilea, la peste 11 secunde de Antonelli.

Lewis Hamilton (Ferrari) a ocupat poziția a patra și a profitat de abandonul lui George Russell pentru a urca pe locul secund în clasamentul general al piloților.

Cursa a fost compromisă încă din debut pentru George Russell, coechipierul lui Antonelli la Mercedes și principalul său urmăritor în clasamentul general. Britanicul a abandonat după un contact cu Lewis Hamilton în primul tur.

Au mai abandonat Sergio Perez, din cauza unei probleme la suspensie, și Lance Stroll, care a fost nevoit să se retragă din cauza unei defecțiuni la ambreiaj.

Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine)

Cel mai rapid tur al cursei a fost realizat de Lando Norris, în turul 44.

După etapa de la Spa-Francorchamps, Kimi Antonelli conduce clasamentul Campionatului Mondial al piloților cu 204 puncte, fiind urmat de Lewis Hamilton (159 de puncte) și George Russell (154 de puncte).

La constructori, Mercedes își consolidează prima poziție, cu 358 de puncte, înaintea echipelor Ferrari (285) și McLaren (195).