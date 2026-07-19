Lewis Hamilton și echipa Ferrari au fost sancționați după un incident produs la boxe în timpul Marelui Premiu al Belgiei, unde monopostul britanicului a fost eliberat în condiții considerate nesigure de comisarii FIA, potrivit Daily Express.

Incidentul a avut loc în cursa de duminică de la Spa-Francorchamps și s-a soldat cu lovirea unui mecanic, care, din fericire, nu a fost rănit.

Potrivit Formula 1, Ferrari a primit o amendă, iar Hamilton a rămas și sub investigație pentru modul în care s-a desfășurat oprirea la boxe.

Momentul a venit într-o cursă deja complicată pentru septuplul campion mondial. Hamilton fusese implicat încă din primul tur într-un contact cu George Russell, pentru care a primit ulterior o penalizare de cinci secunde, iar incidentul din pit lane a agravat bilanțul unui weekend dificil pentru pilotul Ferrari.

În timpul uneia dintre opririle la boxe, mecanicii Ferrari au efectuat o modificare de ultim moment la aripa față a monopostului lui Hamilton. Înainte ca operațiunea să fie finalizată complet, mașina a fost eliberată din boxe.

Pilotul a pornit, iar monopostul a lovit un mecanic aflat încă în fața sa. Angajatul echipei nu a suferit răni, însă imaginile au fost analizate imediat de comisarii FIA, care au concluzionat că eliberarea monopostului s-a făcut în condiții nesigure.

Conform regulamentului, responsabilitatea pentru o astfel de situație revine echipei, deoarece aceasta decide momentul în care pilotul primește semnalul de plecare din boxe.

După analizarea incidentului, oficialii FIA au decis sancționarea echipei Ferrari cu o amendă de 30.000 de euro pentru „unsafe release” – eliberarea nesigură a monopostului din zona boxelor. Mecanicul implicat nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar cursa a continuat fără alte consecințe directe în urma incidentului.

Penalizarea este separată de cea primită de Hamilton pentru incidentul din primul tur cu George Russell. Pentru acel contact, britanicul a fost sancționat cu cinci secunde, considerându-se că a provocat coliziunea.

Marele Premiu al Belgiei a fost câștigat de Andrea Kimi Antonelli, pilotul Mercedes consolidându-și poziția de lider în clasamentul Campionatului Mondial. Charles Leclerc a încheiat pe locul al doilea, iar Max Verstappen a completat podiumul.

În ciuda penalizărilor și incidentelor, Lewis Hamilton a reușit să termine cursa pe locul al patrulea, însă weekendul de la Spa-Francorchamps a evidențiat dificultățile întâmpinate de Ferrari într-o etapă marcată de mai multe momente controversate.