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Spionaj la sediul central al NATO de la Bruxelles. Cetățeană canadiană de origine chineză, arestată

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Spionaj la sediul central al NATO de la Bruxelles. Cetățeană canadiană de origine chineză, arestatăNATO. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O persoană de origine chineză, angajată ca stagiar la Orgaizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a fost arestată pentru suspiciuni de spionaj de autoritățile belgiene, informează publicația The Brussels Times.

Acuzații de spionaj pentru o stagiară NATO de origine chineză

Este vorba despre o cetățeană canadiană de origine chineză, care este suspectată de spionaj pentru o țară terță și în același timp de apartenență la o organizație criminală.

Poliția belgiană a arestat-o vineri pe stagiară, la sediul strategic al NATO, Aliate Powers Europe (SHAPE), din Mons.

Suspiciuni de „spionaj în numele unei țări terțe și de apartenență la o organizație criminală”

Cetățeana canadiană de origine este suspectată  de „spionaj în numele unei țări terțe și de apartenență la o organizație criminală”, a scris Parchetul Federal Belgian într-un comunicat emis sâmbătă.

Potrivit parchetului, suspectul a atras mai întâi atenția serviciilor de securitate ale SHAPE, comandamentul strategic al NATO pentru operațiunile din Mons, Belgia, care au raportat cazul Serviciului General de Informații și Securitate.

Cazul de spionaj de la sediul SHAPE al NATO este anchetat de parchetul federal din Belgia

Întrucât spionajul intră sub autoritatea parchetului federal, cazul a fost trimis imediat către acesta.

Procurorul federal a repartizat apoi ancheta poliției judiciare federale din Charleroi.

A fost întocmit un raport inițial care susținea implicarea stagiarei canadiene de origine chineză în spionaj și participarea acesteia la o organizație criminală.

Ulterior, cazul a fost înmânat unui judecător de instrucție de pe lângă Tribunalul de Primă Instanță din Hainaut, districtul Mons.

 

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