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Spioni din Ungaria la Bruxelles: Comisia Europeană confirmă existența rețelei care a vizat oficiali UE

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Spioni din Ungaria la Bruxelles: Comisia Europeană confirmă existența rețelei care a vizat oficiali UEspioni ungaria / sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

O rețea de spioni maghiari a operat din Ambasada Ungariei la Bruxelles și a vizat oficiali ai instituțiilor europene, potrivit unui document intern al Comisiei Europene obținut de Politico.

Spioni din Ungaria la Bruxelles

Ancheta, realizată de comisarul pentru antifraudă Piotr Serafin, confirmă pentru prima dată existența acestei rețele și activitățile sale în perioada 2013-2016.

Documentul, datat aprilie 2026, arată că agențiile de informații maghiare au trimis mai mulți ofițeri la reprezentanța permanentă a Ungariei pe lângă UE.

„Activitățile acelor ofițeri de informații la Bruxelles au fost inițial discrete, dar au devenit treptat mult mai evidente începând din 2015”, se precizează în document.

Cine a aflat primul de rețeaua de spioni

Ca urmare a intensificării activității, existența rețelei a devenit cunoscută în cercurile oficialilor europeni de origine maghiară, ceea ce a redus eficiența eforturilor lor.

„Din câte înțelegem, aceste activități s-au oprit în 2016”, adaugă documentul.

În 2015, Olivér Várhelyi a devenit ambasadorul Ungariei la UE, funcție pe care a ocupat-o până la numirea sa ca comisar european pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

Când presa a dezvăluit scandalul anul trecut, Várhelyi a declarat președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, că nu era „la curent” cu presupusele eforturi maghiare.

În ianuarie 2026, în fața europarlamentarilor, el a reiterat:

„Am fost abordat de serviciile maghiare sau de alte servicii? Nu, nu am fost.”

Comisia Europeană

Comisia Europeană. Sursa foto: Wikipedia

Cine era vizat de rețeaua de spioni din ungaria

Ancheta Comisiei Europene nu a putut identifica responsabilități individuale dincolo de ofițerii de informații.

„Pe baza informațiilor obținute în timpul anchetei și cu instrumentele limitate disponibile în prezent Comisiei, nu este posibil să se atribuie responsabilitate individuală sau implicare dincolo de cea a ofițerilor de informații înșiși”, se arată în document.

Cu toate acestea, ancheta confirmă că ofițerii maghiari au folosit pozițiile oficiale pentru a colecta informații de la funcționari europeni de naționalitate maghiară despre dosare sensibile pentru guvernul de la Budapesta.

„Aceasta a implicat, în special, abordarea oficialilor Comisiei de naționalitate maghiară și încercarea de a colecta informații detaliate de la ei cu privire la activitatea din cadrul Comisiei pe teme de interes specific pentru guvernul maghiar”, precizează documentul.

Scandalul cu spioni din Ungaria la Bruxelles vine într-un context complicat

Reprezentanța permanentă a Ungariei la UE nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Comisia Europeană a declarat că „nu a identificat nicio breșă gravă de securitate” în legătură cu aceste acuzații.

Scandalul vine într-un context tensionat între Bruxelles și Budapesta, pe fondul divergențelor privind statul de drept, politica externă și accesul la fonduri europene. Ancheta Comisiei subliniază riscurile pe care activitățile de spionaj ale unor state membre le pot reprezenta pentru integritatea instituțiilor europene.

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