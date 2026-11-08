Autoritățile argentiniene au reținut un suspect care ar fi amenințat că îl va ucide pe Papa Leon al XIV-lea în timpul vizitei sale în Argentina, programată între 8 și 11 noiembrie 2026. Operațiunea a fost desfășurată de Poliția Federală, pe baza informațiilor furnizate de serviciul de informații SIDE. Reținerea a avut loc cu mai puțin de 24 de ore de la identificarea amenințării.

Un bărbat suspectat că a formulat amenințări cu moartea împotriva Papei Leon al XIV-lea a fost reținut în Argentina, înaintea sosirii Suveranului Pontif în această țară. Serviciul de Informații al Statului (SIDE) a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie, că informațiile obținute în legătură cu amenințarea au fost transmise structurii antiteroriste din cadrul Poliției Federale Argentine.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat și reținut persoana suspectată, operațiunea fiind finalizată în mai puțin de 24 de ore de la primirea informațiilor.

Secretarul de Stat al Informațiilor din Argentina, Cristian Auguadra, a vorbit despre rezultatul operațiunii și despre colaborarea dintre structurile implicate.

Acesta a declarat că „pe baza informațiilor furnizate de SIDE, o persoană care a proferat amenințări cu moartea la adresa Sanctității Sale Papei Leon al XIV-lea în timpul vizitei sale în țară a fost arestată”. Potrivit informațiilor publicate de presa argentiniană, serviciul de informații a colaborat cu unitatea de investigații antiteroriste a Poliției Federale pentru identificarea suspectului.

Anunțul a fost făcut înaintea vizitei oficiale pe care Papa Leon al XIV-lea o efectuează în Argentina, în perioada 8–11 noiembrie.

Suveranul Pontif se află într-o călătorie apostolică începută vineri, 6 noiembrie, în Uruguay.

Vizita cuprinde zece orașe din trei țări sud-americane: Uruguay, Argentina și Peru.

După programul din Argentina, Papa își va continua deplasarea în Peru, ultima etapă a turneului urmând să se încheie pe 17 noiembrie. Potrivit programului oficial publicat de Vatican, călătoria apostolică se desfășoară între 6 și 17 noiembrie 2026.

Cu o zi înaintea sosirii în Argentina, Papa Leon al XIV-lea a participat la o slujbă în orașul Paysandú, din Uruguay. Aproximativ 40.000 de credincioși au fost prezenți la evenimentul religios desfășurat sâmbătă, 7 noiembrie. În timpul slujbei, Suveranul Pontif a transmis că „pacea este posibilă și suntem chemați să o construim”.

Mesajul său s-a concentrat asupra dialogului și a importanței relațiilor dintre oameni, într-o comunitate în care apropierea și comunicarea au un rol important.

Papa a avut programată și o vizită la Bazilica Maicii Domnului a Rozariului din Paysandú. Agenda a inclus dezvelirea unei plăci comemorative și întâlnirea cu persoanele adunate în apropierea lăcașului de cult.

Călătoria în America de Sud reprezintă cea de-a șasea vizită apostolică a Papei Leon al XIV-lea.

Turneul a început la mai puțin de o lună după intervenția chirurgicală la care Suveranul Pontif a fost supus la Roma pentru tratarea unui adenocarcinom pulmonar.

În ciuda operației recente, Papa Leon al XIV-lea și-a continuat programul internațional, care include întâlniri cu autorități și credincioși din cele trei țări.

În Argentina, vizita se desfășoară în condițiile în care autoritățile au anunțat reținerea persoanei suspectate că a formulat amenințări cu moartea împotriva liderului Bisericii Catolice.