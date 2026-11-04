Papa Leon al XIV-lea are o stare bună de sănătate și este pregătit să înceapă vineri o vizită apostolică de 12 zile în America de Sud, la mai puțin de o lună după intervenția chirurgicală pentru îndepărtarea unei porțiuni din plămânul drept. Reprezentanții Vaticanului au transmis că suveranul pontif s-a recuperat suficient și nu are nevoie de măsuri medicale suplimentare pentru această deplasare, potrivit Reuters.

În vârstă de 71 de ani, papa va vizita Uruguay, Argentina și Peru, într-un turneu care se anunță deosebit de solicitant. Potrivit programului anunțat, Leon al XIV-lea va parcurge aproximativ 31.000 de kilometri, va ajunge în 10 orașe și va susține 36 de discursuri, în perioada 6-17 noiembrie.

Pe 13 octombrie, suveranul pontif a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea lobului inferior al plămânului drept. Acesta a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, una dintre cele mai frecvente forme de cancer pulmonar. Analizele țesutului prelevat în timpul operației au arătat că afecțiunea era localizată și nu necesita tratamente suplimentare.

„Papa are o stare bună de sănătate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, în timpul unei întâlniri cu presa. Acesta a explicat că problema medicală nu presupune o afecțiune permanentă, fiind vorba despre o situație care poate fi vindecată prin intervenția chirurgicală.

Potrivit reprezentanților Vaticanului, starea de sănătate a papei îi permite să respecte programul stabilit inițial. Suveranul pontif va fi însoțit de personalul medical care îl asistă în mod obișnuit în deplasările externe, iar ambulanțele vor face parte din convoi, la fel ca în vizitele precedente.

„Mereu există medici, asistente medicale, mereu sunt nişte condiţii de bază. Nu voi intra în detalii mai ample pentru că nu este necesar”, a spus Bruni.

Maria Montserrat Alvarado, noua șefă a departamentului de comunicare de la Vatican, a vorbit despre starea suveranului pontif și încrederea echipei medicale în recuperarea acestuia.

„Nu am nicio teamă”, a spus ea. „Medicii lui sunt foarte încrezători”.

Diagnosticul de cancer a stârnit îngrijorări privind starea de sănătate a papei și viitorul pontificatului său. Arhiepiscopul Paul Gallagher, ministrul de externe al Vaticanului, a descris recent problemele medicale drept „un moment decisiv” pentru felul în care catolicii privesc sănătatea lui Leon al XIV-lea.

Turneul din America de Sud include 12 zboruri și două deplasări cu elicopterul. Una dintre opririle importante va fi în orașul Cusco, din Peru, situat în Munții Anzi, la o altitudine de 3.399 de metri. La asemenea înălțimi, unele persoane pot manifesta simptome ale răului de altitudine și pot avea nevoie de oxigen suplimentar.

Specialiștii consultați de Reuters consideră că riscul unor complicații după operație este redus, în condițiile în care medicii i-au permis papei să călătorească cu avionul, iar recuperarea plămânului și a rănilor chirurgicale decurge fără semne de infecție.

„Nu cred că papa va fi expus vreunui risc deosebit sau că trebuie să ia vreo măsură de precauţie pentru această călătorie”, a declarat Serena Ricciardi, specialistă în cancer pulmonar la spitalul San Camillo Forlanini din Roma.

La rândul său, Antonio Passaro, șeful secției de oncologie toracică de la Institutul European de Oncologie din Milano, a explicat că intervenția chirurgicală nu împiedică, în sine, călătoriile cu avionul sau reluarea activităților fizice solicitante.

„Nu contează doar procedura în sine, ci mai ales calitatea recuperării şi starea funcţională a persoanei”, a spus Passaro.

Medicul a atras atenția că programul încărcat, zborurile numeroase și opririle la altitudine mare impun o gestionare atentă a efortului. În opinia sa, echipa medicală ar putea recomanda pauze, perioade suficiente de odihnă și oxigen suplimentar, dacă va fi necesar.

„Desigur, o călătorie complexă, care implică numeroase zboruri şi timp petrecut la altitudine mare, necesită anumite măsuri de precauţie, în special în ceea ce priveşte oxigenarea, gestionarea oboselii şi necesitatea unor perioade de odihnă adecvate”, a declarat specialistul.