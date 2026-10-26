Vaticanul a confirmat că Papa Leon al XIV-lea va efectua vizita apostolică programată în Uruguay, Argentina și Peru, între 6 și 17 noiembrie 2026. Decizia a fost luată după evaluarea stării de sănătate a suveranului pontif, operat recent pentru îndepărtarea unei tumori canceroase pulmonare. Medicii au constatat că recuperarea evoluează favorabil și că deplasarea poate avea loc fără modificarea programului stabilit anterior, potrivit AFP.

Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, se află în perioada de recuperare după o intervenție chirurgicală la plămân, dar și-a reluat treptat activitățile de la Vatican. Confirmarea călătoriei a venit luni, în urma celor mai recente examinări medicale.

Turneul apostolic va avea loc între 6 și 17 noiembrie, în Uruguay, Argentina și Peru, fără modificări față de programul anunțat inițial. În comunicatul transmis luni, Vaticanul a prezentat concluziile evaluărilor medicale realizate după operația suferită de suveranul pontif.

„Nu s-a constatat nicio contraindicaţie, având în vedere tabloul clinic actual şi examinările (...) efectuate, care ar împiedica întreprinderea următoarei călătorii apostolice în America Latină, aşa cum era prevăzut”, precizează comunicatul Vaticanului, care adaugă că această deplasare se va desfăşura „conform programului publicat anterior”.

Instituția a transmis și că suveranul pontif își dorește să revină în regiunea în care a petrecut o perioadă importantă a vieții sale.

„Sfântul Părinte aşteaptă această călătorie cu mare bucurie şi cu un entuziasm deosebit”, adaugă Vaticanul.

Pe 11 octombrie, Papa Leon al XIV-lea i-a informat pe credincioși că urma să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Ulterior, medicii au anunțat că formațiunea era canceroasă și că, în timpul operației, a fost necesară extirparea unei părți din plămânul drept.

Suveranul pontif a fost externat pe 17 octombrie din spitalul Gemelli din Roma. După revenirea la Vatican, acesta a început să își reia treptat îndatoririle, ținând cont de recomandările echipei medicale.

Leon al XIV-lea a devenit în 2025 primul papă american din istorie și conduce Biserica Catolică, care numără aproximativ 1,4 miliarde de credincioși la nivel mondial.

Săptămâna trecută, medicii suveranului pontif au anunțat că nu va fi necesar un tratament suplimentar după intervenția chirurgicală. Potrivit informațiilor medicale comunicate de Vatican, examinările au indicat că tumoarea canceroasă „era localizată”.

La momentul externării, chirurgul Stefano Margaritora, care a efectuat operația, a declarat că nu există „niciun motiv de natură clinică” pentru anularea călătoriei programate în America de Sud. Cu toate acestea, după intervenția chirurgicală au apărut speculații privind posibilitatea modificării turneului, din cauza perioadei scurte de recuperare.

Medicul personal al suveranului pontif, Luigi Carbone, a prezentat luni o nouă evaluare a evoluției postoperatorii.

„Convalescenţa postoperatorie a Sfântului Părinte continuă să progreseze, iar ultimele examinări medicale atestă starea sa bună de sănătate şi evoluţia clinică favorabilă”.

Vaticanul a anunțat că programul zilnic al Papei Leon al XIV-lea a fost adaptat în funcție de recomandările medicilor.

Suveranul pontif și-a continuat atribuțiile religioase și administrative, acordând în același timp prioritate recuperării după intervenția chirurgicală.

„De la întoarcerea sa la Vatican, Sfântul Părinte şi-a reluat treptat activităţile, adaptându-şi programul zilnic de comun acord cu medicii, pentru a acorda prioritate recuperării postoperatorii, continuând totodată să-şi îndeplinească responsabilităţile ministeriale”, adaugă Vaticanul.

În urma evaluărilor, echipa medicală nu a identificat motive pentru modificarea deplasării din noiembrie.

Călătoria are o semnificație personală pentru suveranul pontif, care a petrecut aproximativ două decenii în Peru, unde a activat ca misionar.

Înaintea turneului, Papa a transmis un mesaj despre revenirea în America Latină și despre întâlnirile cu credincioșii.

„Mă bucur să pot reveni pe continentul unde am trăit atât de multe momente din viaţa mea. Fie ca această călătorie să fie ocazia de a ne deschide inimile unii faţă de alţii, de a ne întări comuniunea ca fraţi şi surori şi de a ne reînnoi angajamentul de a vesti Evanghelia cu bucurie!”, a transmis Papa, care a petrecut două decenii ca misionar în Peru.

Turneul apostolic din Uruguay, Argentina și Peru va avea loc între 6 și 17 noiembrie, potrivit programului confirmat de Vatican.