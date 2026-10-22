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Papa Leon al XIV-lea nu va avea nevoie de tratament suplimentar după operația pentru cancer pulmonar

Papa Leon al XIV-lea nu va avea nevoie de tratament suplimentar după operația pentru cancer pulmonarSursa foto: Vatican News
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Din cuprinsul articolului

Operația suferită de Papa Leon al XIV-lea pentru îndepărtarea unei tumori pulmonare a avut rezultate favorabile, iar medicii au stabilit că nu este necesar un tratament oncologic suplimentar. Informația a fost anunțată miercuri de biroul de presă al Vaticanului, după finalizarea analizelor țesutului prelevat în timpul intervenției chirurgicale.

Papa Leon nu va face tratamente suplimentare

Potrivit comunicatului semnat de medicul personal al pontifului, Luigi Carbone, și de profesorul Stefano Margaritora, specialistul care a condus echipa chirurgicală, investigațiile histologice și analizele de biologie moleculară au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar.

Boala era localizată, iar evaluarea oncologică ulterioară a arătat că nu este necesară administrarea unor terapii suplimentare.

Adenocarcinomul pulmonar este cea mai frecventă formă de cancer pulmonar și reprezintă aproximativ 40% dintre cazuri. Acesta poate apărea inclusiv la persoane care nu au fumat.

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Medicii i-au îndepărtat Papei lobul inferior al plămânului drept

Papa Leon a dezvăluit pe 11 octombrie că avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru un nodul pulmonar.

În urma unei internări la un spital din Roma, medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Suveranul pontif a fost externat pe 17 octombrie, iar în ziua următoare a apărut din nou în public, conducând rugăciunea Angelus de la balconul Palatului Apostolic.

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plămâni

Cu acea ocazie, papa a spus că experiența bolii i-a oferit un sentiment mai profund de apropiere față de persoanele care se confruntă cu suferința și infirmitatea.

Papa Leon va avea nevoie de controale anuale

Deși recuperarea sa a fost rapidă, specialiștii recomandă monitorizare medicală după o asemenea intervenție.

Juanita Mora, reprezentantă a Asociației Americane pentru Plămâni, a explicat că verificările pot include tomografii periodice, la intervale de trei până la șase luni în primii ani, apoi anual, pentru depistarea unei eventuale recidive. Recuperarea poate presupune și exerciții de reabilitare respiratorie.

Veștile favorabile vin înaintea unei posibile călătorii a papei în America de Sud, programată pentru luna viitoare, cu opriri planificate în Peru, Uruguay și Argentina. Vaticanul nu a confirmat oficial turneul, însă chirurgul Stefano Margaritora a declarat că nu vede motive clinice pentru anularea acestuia.

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