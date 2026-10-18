Papa Leon al XIV-lea s-a adresat duminică mulțimii adunate în Piața Sfântul Petru de la Vatican, pentru prima dată după intervenția chirurgicală de marți, prin care i-a fost extirpat un nodul pulmonar canceros. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a mulțumit celor care s-au rugat pentru el și a anunțat că își va relua treptat activitățile în perioada de convalescență.

Papa a apărut la fereastra Palatului Apostolic, reședința sa de la Vatican, fiind întâmpinat de un cor de voci feminine care au strigat „Trăiască Papa!”. Zâmbitor, cu o voce clară și sigură, pontiful le-a transmis mulțumiri miilor de oameni prezenți în piață.

„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine în ultimele zile. Am simțit cu adevărat sprijinul vostru-vă mulțumesc”, a spus Papa Leon al XIV-lea la finalul rugăciunii Angelus.

Suveranul pontif și-a exprimat recunoștința față de echipa medicală care l-a îngrijit în timpul spitalizării.

„Îmi exprim recunoștința deosebită față de medici, asistenți medicali și întregul personal” de la spitalul Gemelli, a declarat Papa, adresându-se credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru.

După intervenția chirurgicală, Papa Leon al XIV-lea urmează să își reia treptat angajamentele, pe măsură ce avansează perioada de recuperare.