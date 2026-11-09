Papa Leon al XIV-lea a intervenit în dezbaterea privind conducerea politică a Argentinei, transmițându-i președintelui liberal al țării, Javier Milei, care a salvat-o de faliment prin reformele sale, că liderii ar trebui să își cunoască limitele puterii, potrivit Reuters.

Declarațiile făcute duminică, 8 noiembrie 2026, la Buenos Aires, readuc în discuție o întrebare sensibilă: cât de departe poate merge autoritatea unui lider religios atunci când comentează deciziile unui guvern ales democratic?

În timpul unei întâlniri oficiale cu autoritățile, reprezentanții societății civile și corpul diplomatic, Papa a vorbit despre responsabilitatea conducătorilor, protejarea democrației și necesitatea ca deciziile economice să țină cont de categoriile vulnerabile.

Mesajul a fost adresat întregii clase politice argentiniene, însă a fost interpretat și în legătură cu politicile președintelui Javier Milei, un aliat al lui Donald Trump.

„Cei care exercită autoritatea au datoria să acționeze cu prudență, să recunoască limitele puterii care le-a fost încredințată și să își orienteze deciziile către binele întregii comunități”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Suveranul Pontif a susținut că autoritatea își găsește adevărata justificare atunci când este exercitată în folosul oamenilor. El a insistat și asupra protejării democrației, respectării instituțiilor și dialogului între persoanele care au opinii politice diferite.

Discursul a fost rostit în fața președintelui Javier Milei și a mai multor reprezentanți ai statului argentinian. Potrivit Reuters, intervenția a fost urmărită cu atenție în condițiile în care Milei intenționează să candideze pentru un nou mandat în 2027.

Deși nu a criticat nominal programul de reforme liberale al președintelui, Papa a susținut, fără dovezi, că măsurile economice ar putea avea efecte asupra populației sărace.

Leon al XIV-lea a cerut ca dezvoltarea economică să creeze oportunități, să încurajeze inițiativa privată și să aducă beneficii inclusiv persoanelor dezavantajate.

Declarațiile vin într-o perioadă în care guvernul Milei continuă să reducă cheltuielile publice și să stabilizeze economia Argentinei. Inflația anuală, care depășise 200% în perioada anterioară, a coborât la aproximativ 33%, potrivit datelor prezentate de Reuters. În același timp, reducerile de subvenții, disponibilizările din sectorul public și închiderea unor afaceri au alimentat nemulțumirile sociale.

Javier Milei și-a apărat strategia economică, susținând că reformele sunt necesare pentru redresarea țării.

Discursul Papei deschide o discuție despre limitele intervenției instituțiilor religioase în activitatea guvernelor. Biserica Catolică are o doctrină socială care îi permite să formuleze judecăți morale asupra problemelor societății, inclusiv asupra deciziilor cu implicații economice și politice.

Totuși, există o distincție între exprimarea unor principii morale și intervenția în dezbaterile privind modul concret în care trebuie condus un stat.

O notă doctrinară a Vaticanului din 24 noiembrie 2002 precizează că Biserica are dreptul și datoria de a formula judecăți morale asupra problemelor temporale, dar nu îi revine sarcina de a stabili soluții politice concrete pentru acestea. Documentul recunoaște, de asemenea, autonomia legitimă a sferei politice și civile față de instituțiile religioase.

Din această perspectivă, intervenția lui Leon al XIV-lea poate fi privită critic atunci când mesajele sale ajung să fie interpretate ca o evaluare a unor politici guvernamentale concrete. Un președinte ales își exercită mandatul în baza unui vot democratic și răspunde în fața cetățenilor și a instituțiilor statului, în timp ce Papa conduce o instituție religioasă cu o misiune diferită.

Nu există însă, în declarațiile făcute la Buenos Aires, o indicație că Papa ar fi cerut schimbarea guvernului sau abandonarea programului economic al lui Milei. Critica privind depășirea atribuțiilor ține, în acest caz, de interpretarea graniței dintre autoritatea morală și influența politică.

În discursul de întâmpinare, Javier Milei a apărat principiile libertății individuale și dreptului la proprietate, pe care le-a descris drept fundamentale pentru Constituția Argentinei și democrațiile occidentale.

Întâlnirea a avut loc în cadrul primei vizite papale în Argentina din 1987. Leon al XIV-lea se află într-un turneu de 12 zile în America de Sud, care include Uruguay, Argentina și Peru, programat în perioada 6-17 noiembrie.

Vizita din Argentina cuprinde întâlniri cu reprezentanți ai autorităților, comunități religioase și grupuri vulnerabile.

Intervenția Papei ridică o problemă care privește relația dintre autoritatea religioasă și puterea politică în societățile democratice. Liderii Bisericii au libertatea de a-și exprima pozițiile morale asupra problemelor publice, însă modul în care aceste mesaje ating politicile unui guvern poate genera controverse.

În cazul întâlnirii cu Javier Milei, Leon al XIV-lea a ales să vorbească despre limitele puterii, democrație și responsabilitatea economică. Rămâne deschisă dezbaterea privind granița dintre îndrumarea morală a societății și implicarea unei autorități religioase în disputa politică a unui stat suveran.