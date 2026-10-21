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Milei îl numește „dictator” pe Sánchez și le spune spaniolilor să scape de socialiști

Milei îl numește „dictator” pe Sánchez și le spune spaniolilor să scape de socialiștijavier milei, Președintele Argentinei Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele Argentinei, Javier Milei, l-a criticat marți pe premierul socialist spaniol Pedro Sánchez, pe care l-a numit „dictator”, „hoț” și lider „corupt”, în timpul unei vizite la Madrid, potrivit Reuters.

Milei a vorbit despre argentinienii care au fugit de socialism în Spania

Liderul liberal argentinian urmează să își manifeste sprijinul pentru opoziția de dreapta din Spania, cu aproximativ șase săptămâni înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 29 noiembrie, al căror rezultat este incert.

Într-un discurs susținut la un forum economic, Javier Milei a afirmat că Spania a primit sute de mii de argentinieni care au părăsit țara din cauza sărăciei și a lipsei perspectivelor, din cauza socialismului.

„Spania a știut să primească sute de mii de argentinieni care fugeau de mizerie și de lipsa unui viitor, consecințe ale sinistrului socialism al secolului XXI (...) pe care îl îndurați în mod regulat alături de dictatorul de neacceptat Pedro Sánchez”, a declarat președintele argentinian.

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Milei le spune spaniolilor să „îi dea afară în șuturi pe socialiști”

Milei i-a îndemnat, de asemenea, pe spanioli să „îi dea afară în șuturi pe socialiști”, criticând stagnarea economică provocată de partidele de stânga din Europa. În opinia sa, aceste formațiuni sunt „principalii responsabili” pentru problemele economice ale continentului.

Președintele Argentinei a atacat și politica guvernului socialist spaniol în domeniul imigrației, acuzându-l pe premierul Pedro Sánchez, implicat în mai multe scandaluri de corpuție, că încurajează sosirea migranților din considerente electorale.

Sanchez

Sanchez / sursa foto: captură video

El a vorbit despre o „invazie” migratorie și a menționat în special situația din Ceuta, enclavă spaniolă situată pe coasta nordică a Africii, exprimându-și „marea îngrijorare”.

„Stagnarea economică, combinată cu iresponsabilitatea în materie de migrație, trasează o traiectorie a decadenței foarte greu de inversat în viitor”, a avertizat Milei.

Milei susține dreapta din Spania

În timpul vizitei la Madrid, liderul argentinian urmează să se întâlnească cu Santiago Abascal, liderul partidului Vox, și cu Isabel Díaz Ayuso, președinta regiunii Madrid, reprezentantă a dreptei spaniole.

Milei și-a justificat sprijinul pentru cei doi afirmând că îi consideră capabili să contribuie la schimbarea direcției Spaniei. „Sunt, fără îndoială, prieten cu Santiago Abascal și cu Isabel Díaz Ayuso, și consider că aceștia au idei sănătoase și pozitive pentru a scoate Spania din decadență”, a spus el.

De la preluarea puterii în Argentina, la sfârșitul anului 2023, Javier Milei a scos țara din criză, prin măsuri de reversare a efectelor politicilor socialiste ale predecesorilor săi.

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