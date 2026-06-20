O instanță din Spania a dispus ca Begona Gomez, soția premierului socialist Pedro Sanchez, să fie judecată pentru corupție și i-a interzis să părăsească țara, conform unei hotărâri judecătorești emise sâmbătă, citată de France 24.

Cazul este unul dintre numeroasele cazuri de corupție care au implicat familia și foștii aliați ai liderului socialist, amenințând să răstoarne guvernul său minoritar de coaliție.

Judecătorul Juan Carlos Peinado i-a ordonat Begonei Gomez să-și predea pașaportul și să se prezinte în fața instanței de două ori pe lună până la pronunțarea unui verdict în acest caz, se arată în hotărâre.

Instanța a declarat că „vor fi emise instrucțiuni tuturor posturilor de frontieră și aeroporturilor civile și militare” pentru a se asigura că Gomez respectă interdicția de a părăsi țara.

Nu a fost stabilită o dată pentru procesul exploziv din punct de vedere politic.

În aprilie, Peinado a acuzat-o oficial pe Begona Gomez de delapidare, trafic de influență, corupție în afaceri și deturnare de fonduri.

El a deschis ancheta în aprilie 2024 pentru a stabili dacă Begona Gomez și-a exploatat poziția de soție a lui Sanchez în scopuri private, lucru pe care ea și prim-ministrul îl neagă.

Cazul se concentrează pe crearea și gestionarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, co-dirijată de Gomez, precum și pe presupusa utilizare a resurselor publice și a conexiunilor personale pentru promovarea intereselor private.

„Scaunul a servit drept mijloc de dezvoltare profesională privată pentru persoana investigată”, a scris judecătorul când a pus-o sub acuzare pe Gomez.

Partidul Socialist a reacționat rapid, scriind pe rețeaua de socializare X că soția lui Sanchez este nevinovată și promovând hashtagul #YoConBegoña (#EUsuntCuBegona).

„Ea a fost supusă unor persecuții judiciare și politice timp de doi ani. Evenimentul de astăzi este un alt pas în acest proces”, a susținut acesta.

Când ancheta a fost deschisă asupra Begonei Gomez în aprilie 2024, Sanchez și-a suspendat temporar atribuțiile publice pentru câteva zile pentru a analiza dacă va rămâne în funcție.

Begona Gomez a negat în mod constant orice faptă ilegală.

Pedro Sanchez a respins acuzațiile împotriva soției sale ca fiind o încercare a dreptei de a submina guvernul său.

Fostul prim-ministru socialist al Spaniei, Jose Luis Rodriguez Zapatero, a fost plasat luna trecută sub anchetă oficială, suspectat de trafic de influență în legătură cu salvarea micii companii aeriene Plus Ultra în 2021.

Zapatero a negat acuzațiile, în timp ce Sanchez și-a exprimat „sprijinul deplin” pentru mentorul său.

Verdictele urmează să fie pronunțate și în procesele separate de corupție ale fostului mâna dreaptă a lui Sanchez, Jose Luis Abalos, și ale fratelui său, David Sanchez.

Abalos, un fost important socialist și ministru al transporturilor, care a contribuit la propulsarea lui Sanchez la putere în 2018, este acuzat că a încasat mită pentru acordarea de contracte publice în valoare de milioane de euro pentru echipamente sanitare în timpul pandemiei de Covid-19.

David Sanchez, compozitor și dirijor de orchestră, este acuzat că a beneficiat de un tratament preferențial în obținerea unui loc de muncă în sectorul public.

Cazurile l-au pus în dificultate pe Sanchez, care a ajuns la putere promițând să curețe politica spaniolă după ce a înlăturat un guvern conservator al Partidului Popular (PP) printr-un vot de neîncredere.

Sanchez, un politician renumit pentru ieșirea învingătoare în situații dificile, a respins din nou apelurile opoziției de a se retrage și de a convoca alegeri anticipate din cauza scandalurilor de corupție în creștere.