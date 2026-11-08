Doi copii, în vârstă de 2 și 6 ani, au primit transplanturi renale în urma unor intervenții realizate simultan la Iași. Rinichii au provenit de la un copil de un an și jumătate, aflat în moarte cerebrală, ai cărui părinți au acceptat donarea de organe. Unul dintre beneficiarii transplanturilor cântărea doar 8 kilograme și făcea dializă încă de la vârsta de 3 luni.

Intervențiile au fost realizate de echipe medicale de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”. Potrivit medicilor, ambii pacienți au o evoluție postoperatorie bună, iar cel mai mic dintre ei are în prezent funcție renală normală.

Coordonatorul Compartimentului de Transplant Renal din cadrul Spitalului „Dr. C. I. Parhon”, prof. univ. dr. Adrian Covic, a declarat că cei doi beneficiari au fost selectați de pe lista națională de așteptare, pe care se află aproximativ 62 de copii.

Rinichii donatorului au fost aduși la Iași, unde există cea mai mare experiență din țară în transplantul renal de la copil. Cele două operații s-au desfășurat simultan și au necesitat mobilizarea a două echipe chirurgicale și a două echipe de anestezie și terapie intensivă.

„Suntem extraordinar de fericiți pentru minunea care s-a întâmplat în acest weekend. O familie extrem de generoasă a acceptat să transforme o tragedie în bucurie pentru alte familii și persoane aflate în suferință. A fost un act cu totul remarcabil din punct de vedere medical. Vorbim de un donator foarte mic. Iașiul, așa cum se știe, are cea mai mare experiență în transplantul de la copil, motiv pentru care rinichii donatorului au fost aduși aici. Beneficiarii au fost selectați de pe o listă de așteptare. La nivel național sunt aproximativ 62 de copii pe această listă, doi dintre ei fiind compatibili. În momentul de față, ambii copii sunt bine”, a declarat prof. univ. dr. Adrian Covic.

Unul dintre beneficiari are 2 ani și cântărea numai 8 kilograme în momentul intervenției. Copilul nu avea un rinichi, iar anomaliile vasculare au făcut transplantul și mai dificil.

Medicii ieșeni spun că acesta este unul dintre cei mai mici beneficiari de transplant renal consemnați în literatura de specialitate.

„Este unul dintre cei mai mici, cei mai plăpânzi primitori raportați în literatura medicală. Un alt caz a fost la (Clinica - n.r.) Mayo, un altul a fost în Australia, ambii pacienți fiind mai mici”, a declarat Adrian Covic.

Parcursul medical al copilului până la transplant a fost unul complex. La numai 3 luni, acestuia i-a fost montat un cateter pentru dializă peritoneală, printr-o intervenție chirurgicală asistată laparoscopic, efectuată la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

După o perioadă prelungită de spitalizare în secția de terapie intensivă, copilul a fost preluat de echipa medicală a secției de nefrologie. Acolo a fost începută dializa peritoneală, tratament continuat până în momentul transplantului.

Detaliile au fost prezentate de dr. Lavinia Ionescu, medic ATI la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria”, care a făcut parte din echipa de intervenție.

Transplantul renal la copiii care cântăresc mai puțin de 20 de kilograme presupune provocări tehnice deosebite. Dimensiunile reduse ale corpului, particularitățile anatomice și dificultățile de abord vascular cresc complexitatea intervenției și riscul de complicații.

În cazul copiilor transplantați la Iași, medicii au trebuit să realizeze conexiuni vasculare la nivelul aortei și al venei cave inferioare, vase de sânge cu un calibru redus. Acest lucru crește riscul de tromboză.

Un alt moment critic este reperfuzia grefei, adică reluarea circulației sângelui prin rinichiul transplantat. Organul poate prelua o parte importantă din volumul sanguin al copilului, provocând o scădere bruscă a tensiunii arteriale, cu posibile efecte asupra funcției rinichiului.

„Sunt provocări imense. Anastomozele vasculare realizate pe aortă și pe vena cavă inferioară, vase cu un calibru redus, cresc complexitatea tehnică și riscul de tromboză. Un moment critic al intervenției îl reprezintă reperfuzia grefei. Rinichiul poate prelua o parte importantă din volumul sanguin circulant al copilului, ceea ce poate determina o scădere bruscă a tensiunii arteriale, cu impact asupra funcției grefei. Prevenirea acestui fenomen impune o gestionare riguroasă a fluidelor și a suportului hemodinamic, menținând un echilibru fin între perfuzia optimă a grefei și riscul de supraîncărcare lichidiană”, a explicat dr. Lavinia Ionescu.

Greutatea redusă a copilului a amplificat dificultățile intervenției. Pe lângă particularitățile anatomice, medicii au trebuit să țină cont de modul diferit în care organismul copiilor metabolizează medicamentele și de reacțiile la tratamentul administrat.

Regimul de imunosupresoare trebuie, de asemenea, adaptat. În plus, atât organismul beneficiarului, cât și rinichiul transplantat vor crește, iar intervenția trebuie realizată astfel încât să fie limitat riscul unor complicații pe termen lung.

„Au fost multe provocări. Vorbim de metabolismul medicamentelor, care la copii este cu totul diferit, de reacțiile la medicamente, de regimul de imunosupresoare. În acest caz s-au combinat situații foarte frumoase, pentru că, vă reamintesc, un organism atât de mic poate primi rinichi mici. O altă provocare este că atât organismul, cât și rinichii vor crește și atunci trebuie să faci intervenția în așa fel încât pe viitor să nu apară complicații și probleme. Mai mult, copilul nu înțelege ce se întâmplă.

Pentru el este un șoc tot ce i se întâmplă. Dacă unui adult îi explici, înțelege, poate că are așteptări, ei bine, în cazul unui copil nu e la fel. Un copil nu poate înțelege, așa că plânge. În cazul unui abord vascular, de exemplu, trebuie să îi pui catetere, pe de altă parte metabolismul este un pic diferit, iar hrana în astfel de cazuri este puțin diferită”, a explicat Adrian Covic.

Pentru cel mai mic dintre beneficiari, transplantul a reprezentat o șansă pe care dializa nu i-ar fi putut-o oferi pe termen lung. Adrian Covic a spus că prognosticul copilului era rezervat, în condițiile în care acesta avea o greutate foarte mică, nu se dezvoltase suficient și făcea dializă de mai mult timp.

„La cel mic, dacă mă întrebați direct, prognosticul nu era bun. Nu cred că ar fi avut o șansă de supraviețuire mai mult de câteva luni, un an. La el, resursele erau limitate. Un copil atât de mic, care nici nu s-a dezvoltat și care face dializă de ceva timp, este într-o cursă contra cronometru”, a declarat medicul pentru AGERPRES.

Medicul a amintit și de evoluția unor pacienți pediatrici care au primit transplant renal la Iași în anii anteriori. Unii dintre ei au urmat cursurile unei școli obișnuite, iar unul a terminat studiile universitare și un program de masterat.

„Din experiențele noastre anterioare vă pot spune că ceilalți copii transplantați sunt bine. Adică, de exemplu, avem un copil transplantat care acum urmează cursurile unei școli de învățământ obișnuite, iar un altul a terminat studiile universitare și are și masterat. Între timp s-a dezvoltat normal, iar acum e un bărbat în toată firea. Experiențele anterioare sunt foarte pozitive, ceea ce ne bucură”, a declarat Adrian Covic.

Perioada postoperatorie necesită supraveghere medicală riguroasă și o abordare multidisciplinară. În cazul celor doi copii transplantați la Iași, îngrijirea presupune monitorizarea funcției renale, dar și sprijin psihologic adaptat vârstei pacienților.

Medicii au precizat că ambii copii au o evoluție bună după intervenții. Cel mai mic are funcție renală normală, iar celălalt pacient înregistrează, de asemenea, progrese vizibile.

Medicii au subliniat că cele două transplanturi nu ar fi fost posibile fără acordul familiei donatorului. Copilul de un an și jumătate se afla în moarte cerebrală, iar părinții au acceptat donarea de organe într-un moment de suferință profundă.

La finalul intervențiilor, echipele medicale de la cele două spitale din Iași au transmis un mesaj de recunoștință familiei, al cărei gest le-a oferit celor doi copii posibilitatea de a primi un transplant.

„Deși trăim o profundă mulțumire sufletească pentru că am putut schimba în bine destinul a doi pacienți, gândurile noastre se îndreaptă cu recunoștință și respect către familia care, într-un moment de durere greu de cuprins în cuvinte, a ales să facă un gest de altruism suprem.

Le aducem întreaga noastră gratitudine. Prin generozitatea lor, o pierdere ireparabilă a devenit speranță, iar viața a găsit o cale de a merge mai departe. Acest dar ne amintește, ca medici și ca oameni, că dincolo de știință și tehnică, medicina se sprijină pe umanitate, solidaritate și compasiune. Fiecare transplant este, în esență, o poveste despre oameni care primesc o a doua șansă și despre o familie al cărei gest va dăinui în fiecare zi a vieții lor”, au transmis medicii implicați în cazuri.