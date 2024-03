Transplant revoluționar reușit. Primul pacient cu rinichi de porc se recuperează bine

Transplant reușit la un pacient de 62 de ani care își ca duce viața, de acum înainte, cu un rinichi de porc. Pacientul se recuperează bine și urmează să fie externat din spital în următoarea perioadă.

Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, a acceptat să primească un rinichi de porc modificat genetic. S-a apelat la un organ modificat pentru ca acest transplant să aibă mai multe șanse. Medicii au vrut să reducă riscurile ca rinichiul de porc să fie respins de organism.

Rick Slayman este considerat un „adevărat erou” deoarece a acceptat acest transplant revoluționar. Este o operație de pionierat care deschide noi perspective în acest domeniu. Acum, pacientul se recuperează bine și urmează să părăsească spitalul în scurtă vreme. Noul transplant, cu rinichi de porc modificat genetic a fost acceptat de organismul său.

Rinichii de porc reprezintă o speranță pentru pacienții care au nevoie de astfel de organe pentru a se recupera. Aceștia au fost introduși, pentru prima oară, la persoanele în moarte cerebrală, cu titlu de test, conform BBC.

Medicii sunt de părere că organele de animal, fie și modificate genetic pot reprezenta o soluție pentru operațiile de transplant.

