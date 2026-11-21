Atacantul englez Harry Kane, în vârstă de 33 de ani, a fost operat cu succes după ce a suferit o ruptură de ligament la glezna stângă, în timpul unui meci disputat vineri în Bundesliga.

Fotbalistul lui Bayern München a publicat sâmbătă o fotografie de pe patul de spital, în care apare zâmbind și le transmite fanilor că intervenția chirurgicală a decurs bine. Jucătorul va începe perioada de recuperare și reabilitare, urmând să lipsească o perioadă de pe teren.

În fotografia distribuită pe rețelele sociale, Kane apare îmbrăcat în tricoul lui Bayern München, cu piciorul stâng imobilizat într-o cizmă medicală. Atacantul zâmbește și ridică ambele degete mari, într-un gest prin care sugerează că operația s-a încheiat cu bine și că este optimist în privința recuperării.

Fotbalistul a recunoscut că accidentarea este o dezamăgire, însă a transmis că încearcă să privească situația ca pe o oportunitate de a reveni mai puternic. Mesajul său a fost însoțit de mulțumiri adresate celor care i-au transmis încurajări după ce s-a aflat despre problema medicală.

„Suișurile și coborâșurile vieții! Evident, sunt foarte dezamăgit de această accidentare, dar, ca întotdeauna, este o ocazie de a da dovadă de reziliență și de a mă perfecționa în perspectiva anului 2027. O să revin plin de energie și gata de acțiune pentru finalul sezonului!”, a scris Harry Kane pe Instagram.

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Atacantul a adăugat și un mesaj motivațional pentru fanii săi: „Vremurile grele nu țin mult, oamenii puternici rezistă”. La final, le-a mulțumit tuturor celor care i-au trimis mesaje de susținere și a încheiat în limba germană cu expresia „Alles gut”, care înseamnă „Totul este bine”.

Clubul german a anunțat sâmbătă că Harry Kane a fost operat cu succes în cursul nopții, după ce a suferit o ruptură a ligamentului de la glezna stângă. Bayern München a precizat că atacantul va începe acum reabilitarea.

Următoarea etapă pentru internaționalul englez va fi recuperarea medicală, după intervenția chirurgicală. Clubul nu a oferit un calendar exact pentru revenirea atacantului pe teren.

Accidentarea reprezintă o lovitură pentru echipa germană, care nu se va putea baza în perioada următoare pe unul dintre cei mai importanți jucători din ofensivă. Kane va trebui să urmeze programul de recuperare înainte de a putea reveni la antrenamente și, ulterior, la meciurile oficiale.

În mesajul publicat după operație, fotbalistul a încercat să transmită un semnal de încredere atât suporterilor lui Bayern, cât și celor care îi urmăresc evoluțiile. Deși s-a declarat dezamăgit de accidentare, el și-a exprimat dorința de a reveni în formă și de a fi din nou disponibil pentru echipă în partea finală a sezonului.