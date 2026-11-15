Reprezentativa de rugby a Angliei a oferit un adevărat spectacol de proporții pe Allianz Stadium din Londra, reușind să se impună sâmbătă seara cu un scor categoric, 78-15, în fața Japoniei. Partida a contat pentru etapa a 5-a a Campionatului Națiunilor și a fost consemnată de agenția de presă AFP drept o confruntare dominată autoritar de gazde de la primul până la ultimul minut.

Acest succes categoric reprezintă, totodată, cea mai mare diferență de scor înregistrată vreodată în meciurile directe dintre cele două naționale. Grație acestei performanțe notabile, formația cunoscută drept "trandafirii" a urcat pe poziția secundă în clasamentul echipelor din emisfera nordică, aflându-la o singură lungime în spatele liderului Franța.

Chiar dacă selecționerul englez a decis să ruleze lotul și a trimis în teren o formulă semnificativ modificată, operând nu mai puțin de zece schimbări în garnitura de start, echipa gazdă nu a arătat nicio clemență pe teren.

Efortul ofensiv a fost încununat de un total de 13 eseuri marcate împotriva defensivei nipone. În mod special, aripa William Joseph a avut o prestație stelară, reușind să culce mingea în terenul de țintă advers de cinci ori și contribuind decisiv la scorul fluviu de pe tabela de marcaj din capitala Angliei.

Parcursul din această competiție oferă acum Angliei oportunitatea perfectă de a pune o presiune imensă pe umerii celor din Les Bleus. Trupa Albionului va avea șansa să treacă provizoriu pe primul loc dacă se va impune sâmbăta viitoare în fața Noii Zeelande.

Meciul cu All Blacks se va disputa cu doar câteva ore înainte ca Franța să intre în teren pentru confruntarea sa directă împotriva Argentinei, runda finală promițând un deznodământ dramatic pentru ierarhia finală.

Etapa a 5-a a competiției a adus dispute spectaculoase și rezultate strânse pe parcursul weekendului, completând tabloul rezultatelor astfel:

Franța - Africa de Sud 21-19

Italia - Argentina 14-19

Țara Galilor - Noua Zeelandă 35-28

Anglia - Japonia 78-15

Irlanda - Fiji 43-15

Programul rundei se va încheia duminică, atunci când este programată ultima partidă a etapei, confruntarea dintre Scoția și Australia.