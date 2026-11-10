Russell Brand ar putea fi expus unor riscuri de securitate în penitenciarul HMP Wandsworth din Londra, unde se află după ce a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale, potrivit Page Six. Un fost deținut care a executat o pedeapsă în aceeași unitate penitenciară susține că actorul este o persoană vulnerabilă în interiorul instituției și avertizează că ar trebui transferat cât mai repede.

Avertismentul a fost relatat de publicația americană, într-un articol publicat pe 9 noiembrie 2026, care citează declarațiile unui fost condamnat. Acesta a descris penitenciarul drept un loc marcat de violență, corupție și condiții dificile. Afirmațiile sale reprezintă mărturia unei persoane care a fost încarcerată acolo, nu o evaluare oficială a riscului la care este expus Brand.

Actorul britanic, în vârstă de 51 de ani, a fost condamnat luni, 9 noiembrie, la Southwark Crown Court, după ce un juriu l-a găsit vinovat de un capăt de acuzare pentru viol și trei pentru agresiune sexuală. Infracțiunile au fost comise împotriva a patru femei, în perioada 2004–2009.

Fostul condamnat, eliberat anul trecut, a declarat pentru The Sun că Russell Brand s-ar afla într-o situație dificilă dacă ar rămâne la Wandsworth.

„Dacă Brand rămâne la Wandsworth, are probleme serioase – este un om care așteaptă să fie ucis”, a afirmat acesta, potrivit relatării preluate de Page Six.

Bărbatul a susținut că actorul ar putea deveni o țintă pentru ceilalți deținuți din cauza condamnării sale pentru infracțiuni sexuale. El a descris atmosfera din penitenciar ca fiind violentă și a afirmat că între deținuți au loc frecvent conflicte.

Acesta a făcut și acuzații privind presupuse acte de corupție în rândul personalului, susținând că unii angajați ar fi plătit deținuți pentru a-i ataca pe alții. Aceste afirmații nu sunt confirmate independent în materialul publicat de Page Six.

Potrivit aceleiași publicații, Russell Brand ar fi fost cazat într-o celulă individuală, din motive legate de siguranța sa.

Avertismentele fostului deținut vin pe fondul unor probleme mai vechi semnalate în mod oficial la HMP Wandsworth. Penitenciarul din sudul Londrei a fost supus unor evaluări critice din partea organismelor independente de monitorizare și inspecție.

În august 2024, Independent Monitoring Board (IMB) a publicat un raport care descria condițiile din penitenciar drept inumane. Documentul semnala aproape 1.000 de agresiuni între deținuți sau asupra angajaților, precum și 998 de incidente de automutilare în perioada analizată.

Raportul menționa și accesul facil la telefoane mobile, droguri, arme improvizate și alcool introdus ilegal în închisoare. Lipsa personalului calificat și supraaglomerarea afectau funcționarea instituției.

Problemele au continuat să fie semnalate și în raportul anual pentru perioada iunie 2024 – mai 2025, publicat în octombrie 2025. Independent Monitoring Board a atras atenția asupra absențelor frecvente ale personalului, care ajungeau în medie la aproximativ o treime din efectivul angajaților în fiecare zi. Deținuții petreceau adesea până la 22 de ore în celule, iar infrastructura degradată continua să afecteze condițiile de trai.

Potrivit lui Kally Sahota, avocat și director al firmei Sahota & Sahota Solicitors, Brand ar urma să rămână la HMP Wandsworth doar câteva săptămâni. Ulterior, autoritățile penitenciare ar urma să decidă transferul într-o altă unitate, în funcție de criterii precum securitatea, siguranța și nevoile de reabilitare.

Avocatul a explicat pentru Page Six că deținuții de la Wandsworth beneficiază, în mod obișnuit, de aproximativ o oră în afara celulelor. El a indicat supraaglomerarea, deficitul de personal, violența și traficul de droguri drept probleme ale instituției.

În ceea ce privește comportamentul lui Brand în primele săptămâni de detenție, Sahota l-a sfătuit să fie prudent și să observe cu atenție mediul în care se află.

„Sfatul ar fi să nu atragă atenția asupra sa, să fie atent la ce se întâmplă în jur și să manifeste prudență”, a explicat avocatul, potrivit publicației americane.

Acesta a atras atenția și asupra faptului că ofertele de ajutor sau gesturile aparent prietenoase din partea altor deținuți nu trebuie interpretate automat ca dovezi de bunăvoință.

Russell Brand a primit, pe 9 noiembrie 2026, o pedeapsă de 10 ani și șase luni de închisoare. Potrivit Crown Prosecution Service (CPS), el a fost găsit vinovat de un viol și trei agresiuni sexuale comise împotriva a patru femei, între 2004 și 2009.

Juriul de la Southwark Crown Court l-a achitat însă de alte două capete de acuzare pentru viol și de o acuzație de tentativă de agresiune indecentă.

Brand a negat acuzațiile și a susținut că relațiile sexuale au fost consensuale. În urma condamnării, el va fi înscris pe viață în registrul britanic al persoanelor condamnate pentru infracțiuni sexuale, conform informațiilor publicate de procuratura britanică.

Situația de la HMP Wandsworth rămâne un motiv de preocupare pentru organismele care monitorizează sistemul penitenciar britanic. În ceea ce îl privește pe Russell Brand, avertismentul fostului deținut trebuie privit ca o declarație individuală, nu ca o confirmare oficială că actorul se află sub amenințarea unui atac. Un eventual transfer va depinde de evaluările și deciziile autorităților penitenciare.