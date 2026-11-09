Russell Brand, sentință dură la tribunalul din Londra! Actorul britanic, condamnat pentru viol și agresiuni sexuale

Actorul și fostul prezentator britanic Russell Brand va petrece următorii 10 ani și șase luni în închisoare. Sentința a fost pronunțată luni, 9 noiembrie 2026, la Southwark Crown Court din Londra, după ce acesta a fost găsit vinovat de viol și trei infracțiuni de agresiune sexuală.

În vârstă de 51 de ani, Russell Brand a ajuns în fața instanței în urma unei anchete de trei ani și a unui proces care a durat aproape patru săptămâni. Verdictul juriului a stabilit vinovăția sa în cazul a patru infracțiuni comise împotriva a patru femei.

Russell Brand, sentință dură pentru viol și trei agresiuni sexuale

Potrivit deciziei instanței, actorul a fost găsit vinovat de un capăt de acuzare de viol și trei de agresiune sexuală. Faptele investigate s-au petrecut în perioada în care acesta se afla în plină ascensiune profesională, între anii 2004 și 2009.

Juriul l-a achitat însă de alte două acuzații de viol și de o acuzație privind tentativa de agresiune indecentă.

Pe parcursul procesului, Russell Brand a respins acuzațiile și a susținut că relațiile intime la care au făcut referire femeile implicate au fost consimțite.

Înainte de pronunțarea sentinței, instanța a ascultat declarațiile victimelor, care au vorbit despre efectele pe termen lung ale experiențelor traumatizante. Unele dintre acestea au descris dificultățile emoționale și problemele cu care s-au confruntat în anii care au urmat incidentelor.

Ce a spus judecătorul înainte de pronunțarea pedepsei

Cazul a atras atenția publicului din Marea Britanie atât prin notorietatea persoanei condamnate, cât și prin durata anchetei și numărul mărturiilor strânse de poliție.

Judecătorul a evidențiat curajul femeilor care au acceptat să vorbească despre experiențele lor și să participe la procedurile judiciare, în ciuda dificultăților întâmpinate.

Ancheta poliției a presupus audierea a peste 100 de martori, colectarea a sute de declarații și analizarea unui volum considerabil de documente. Investigația a urmărit reconstituirea unor evenimente petrecute cu mulți ani în urmă.

Soția lui Russell Brand, afectată de condamnarea actorului

În timpul audierilor privind pedeapsa, apărarea a adus în discuție și impactul pe care condamnarea îl are asupra familiei actorului.

Avocatul acuzatului a vorbit despre situația dificilă prin care trece Laura Gallacher, soția lui Russell Brand, și despre provocarea de a le explica celor doi copii ce se întâmplă cu tatăl lor.

Înaintea pronunțării sentinței, actorul a fost văzut în sala de judecată ținând un crucifix. Acesta a rămas alături de familia sa în momentele tensionate ale procedurii.

Russell Brand, de la celebritate la un proces care i-a schimbat viața

Russell Brand a devenit cunoscut în Marea Britanie datorită spectacolelor de stand-up comedy, aparițiilor televizate și emisiunilor radio. Ulterior, a ajuns și la Hollywood, unde a jucat în producții precum „Forgetting Sarah Marshall” și „Get Him to the Greek”.

A fost căsătorit pentru scurt timp cu artista Katy Perry, iar în ultimii ani s-a îndepărtat de televiziunea tradițională, concentrându-se asupra activității sale online.

Cazul său a intrat în atenția publicului după o investigație jurnalistică publicată în 2023 de The Times și Channel 4, care a prezentat mărturii ale unor femei ce au formulat acuzații de comportament sexual abuziv.

Condamnarea pronunțată la Londra marchează un moment important într-un dosar care a readus în discuție dificultățile întâmpinate de victimele agresiunilor sexuale atunci când decid să reclame fapte petrecute cu mulți ani în urmă.