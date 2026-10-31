Un bărbat în vârstă de 28 de ani, suspectat de autoritățile austriece de implicare în activități teroriste asociate organizației Stat Islamic (ISIS), a fost găsit vinovat de violarea unei tinere în orașul Taunton, din comitatul Somerset, Marea Britanie, potrivit Daily Express.

Ayman Mohammed Al-Shammari a fost condamnat în urma unui proces desfășurat la Bristol Crown Court, după ce înregistrările realizate de victimă cu telefonul mobil au devenit probe importante în dosar.

Verdictul a fost pronunțat vineri, 30 octombrie 2026, de un juriu care a decis, cu majoritate de voturi, că bărbatul este vinovat de o infracțiune de viol.

Cazul a atras atenția presei britanice și prin informațiile apărute separat despre presupusele legături ale acestuia cu ISIS și procedurile de extrădare solicitate de Austria.

Potrivit informațiilor publicate de poliția din Avon și Somerset, Al-Shammari o cunoștea pe tânără de câteva săptămâni. Cei doi se întâlniseră în oraș, în timpul unei ieșiri în club, și avuseseră anterior o relație sexuală consensuală.

Incidentul pentru care bărbatul a fost judecat s-a petrecut în noaptea de 14 noiembrie 2025. Al-Shammari a încercat inițial să o convingă pe femeie să iasă în oraș. După ce aceasta a refuzat, el a reușit să obțină permisiunea de a o vizita acasă, unde a venit cu o sticlă de rom condimentat.

După ce au consumat câteva băuturi, bărbatul a cerut să rămână peste noapte. Femeia a acceptat să îl lase să doarmă pe canapea, precizând că între ei exista doar o relație de prietenie.

Potrivit probelor prezentate în instanță, cei doi au început ulterior să întrețină relații sexuale consensuale, însă femeia s-a simțit din ce în ce mai inconfortabil și i-a cerut să se oprească. Acesta nu a respectat solicitarea.

Unul dintre elementele esențiale ale procesului a fost reprezentat de înregistrările audio realizate de victimă în timpul agresiunii.

Deși se afla într-o situație dificilă, tânăra a reușit să își deblocheze telefonul și să înregistreze o parte din ceea ce se întâmpla. Înregistrările au fost prezentate juriului, iar vocea femeii putea fi auzită spunând „Nu” și „Nu-mi place”.

Potrivit poliției, aceasta părea să fie în durere, supărată și plângând.

În timpul audierilor, Al-Shammari a negat acuzația de viol. El le-a spus anchetatorilor că femeia ar fi fost de acord să întrețină relații sexuale, dar că s-ar fi oprit atunci când aceasta a acuzat dureri.

Apărarea, reprezentată de David Dainty, a susținut în instanță că femeia ar fi participat de bunăvoie la actul sexual. Juriul nu a acceptat însă versiunea prezentată de inculpat și l-a găsit vinovat.

Cazul a căpătat o nouă dimensiune după ce publicația britanică The Sun a relatat că Ayman Al-Shammari este vizat de autoritățile austriece într-un dosar privind presupuse infracțiuni teroriste.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul unei proceduri judiciare separate, procurorii austrieci îl suspectează că ar fi avut legături cu organizația Stat Islamic în perioada ianuarie-octombrie 2016. Acuzațiile menționate în instanță includ promovarea ideologiei grupării, participarea la cursuri de pregătire și implicarea în operațiuni teroriste asociate acesteia.

Procurorul Emma Eatwell a declarat, în cadrul unei audieri la Westminster Magistrates' Court, că bărbatul ar fi participat la activitățile ISIS și la cursuri de instruire organizate de grupare.

Este important de precizat că aceste acuzații sunt distincte de dosarul de viol. Presupusele legături cu ISIS nu au fost prezentate juriului care a judecat agresiunea din Taunton și nu reprezintă, în acest moment, o condamnare pentru terorism.

De asemenea, Al-Shammari ar fi contestat acuzațiile de terorism în cadrul procedurilor din Marea Britanie, iar procesul de extrădare către Austria este în continuare în desfășurare.

Publicația The Sun susține că Al-Shammari ar fi ajuns în Marea Britanie traversând Canalul Mânecii cu o ambarcațiune de mici dimensiuni, după ce ar fi părăsit Austria. Potrivit aceleiași publicații, acesta ar fi solicitat azil după sosirea în Regatul Unit.

Totuși, informațiile privind modalitatea exactă în care a intrat în țară nu au fost confirmate de autoritățile britanice. O investigație publicată de Essex News & Investigations arată că nu existau detalii oficiale clare despre momentul și modalitatea intrării sale în Regatul Unit.

În prezent, bărbatul se află în arest preventiv și urmează să revină în fața instanței pentru stabilirea pedepsei.

Potrivit poliției din Avon și Somerset, audierea pentru pronunțarea sentinței este programată pentru 27 noiembrie 2026.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Interne a transmis, într-o declarație pentru The Sun, că autoritățile sunt alături de victimă și că cetățenii străini care comit infracțiuni sexuale vor fi excluși de la protecția oferită prin statutul de refugiat.

„Vom face tot ce ne stă în putere pentru a-i îndepărta din țară”, a precizat reprezentantul instituției.

Cazul rămâne relevant atât prin verdictul pronunțat în dosarul de viol, cât și prin procedurile de extrădare aflate în desfășurare în legătură cu acuzațiile formulate în Austria.