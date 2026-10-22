Republica Moldova. Mitropolitul Antonie cere ca Mitropolia Basarabiei, aflată în subordinea canonică a Patriarhiei Române, precum şi slujitorii săi, să fie recunoscuţi victime ale regimului totalitar comunist.

Solicitarea a fost adresată în cadrul întrevederii de miercuri, 21 octombrie, a Mitropolitului Antonie cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.

Mitropolitul Basarabiei a mai propus instituirea unei zile de comemorare instituirea unei zile naționale de comemorare a clericilor și credincioșilor prigoniți de către regimul comunist.

În acest context, ÎPS Antonie a comunicat că Mitropolia Basarabiei intenționează să ridice în parohii monumente sau însemne comemorative dedicate clericilor care au slujit comunitățile respective și au căzut victime ale represiunilor.

„Prin cercetarea și evocarea vieții lor, memoria persecuției poate deveni cunoscută generațiilor tinere, iar numele celor care au suferit pot fi readuse în conștiința localităților pe care le-au slujit”, se arată într-un comunicat al Mitropoliei Basarabiei.

Mitropolitul a mai solicitat susţinerea speakerului în problema recuperării patrimoniului Mitropoliei Basarabiei, confiscat în perioada sovietică şi trecut sub jurisdicţia Mitropoliei Moldovei şi a Chişinăului după destrămarea Uniunii Sovietice.

„Ierarhul a subliniat necesitatea concretizării angajamentelor exprimate public de autorități, printr-o soluție care să răspundă nevoilor instituției și să reprezinte un pas real spre îndreptarea nedreptăților istorice”, precizează Mitropolia Basarabiei în comunicat.

În context, ÎPS Antonie i-a amintit șefului legislativului despre un angajament asumat anterior privind atribuirea gratuită de către stat a unui imobil pentru reședința mitropolitan. Promisiunea a fost făcută de Igor Grosu în cadrul unei întrevederi cu Patriarhul Daniel.

Igor Grosu a scris pe pagina sa de Facebook despre întrevederea cu Mitropolitul Antonie.

„Mi-am exprimat dorința de a ne uni eforturile în promovarea unității în comunitățile noastre religioase. Cu toții ne dorim o societate unită, în care valorile creștine, respectul reciproc și aspirația spre o viață mai bună să ne apropie și să nu ne despartă”, a scris, la rândul lui, Igor Grosu pe Facebook.

Preşedintele Parlamentului a susţinut ideea includerii Mitropoliei Basarabiei în categoria victimelor represiunilor politice şi a optat pentru dialog continuu.

„Am convenit să avem o comunicare cât mai activă, în mod deosebit în parcursul nostru de integrare europeană. Asta înseamnă nu doar respectarea libertății religioase și a valorilor creștine, dar și protejarea demnității umane și a dreptului fiecăruia de a-și trăi credința în pace și liniște”, a scris Igor Grosu pe Facebook.