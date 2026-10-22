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Mitropolitul Antonie cere ca Mitropolia Basarabiei să fie recunoscută victimă a represiunilor comuniste

Mitropolitul Antonie cere ca Mitropolia Basarabiei să fie recunoscută victimă a represiunilor comunisteMitropolitul Antonie şi Igor Grosu/ Sursa foto: Mitropolia Basarabiei
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Mitropolitul Antonie cere ca Mitropolia Basarabiei, aflată în subordinea canonică a Patriarhiei Române, precum şi slujitorii săi, să fie recunoscuţi victime ale regimului totalitar comunist.

Solicitarea a fost adresată în cadrul întrevederii de miercuri, 21 octombrie, a Mitropolitului Antonie cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.

Zi comemorativă şi monumente în memoria victimelor regimului totalitar sovietic

Mitropolitul Basarabiei a mai propus instituirea unei zile de comemorare instituirea unei zile naționale de comemorare a clericilor și credincioșilor prigoniți de către regimul comunist.

În acest context, ÎPS Antonie a comunicat că Mitropolia Basarabiei intenționează să ridice în parohii monumente sau însemne comemorative dedicate clericilor care au slujit comunitățile respective și au căzut victime ale represiunilor.

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„Prin cercetarea și evocarea vieții lor, memoria persecuției poate deveni cunoscută generațiilor tinere, iar numele celor care au suferit pot fi readuse în conștiința localităților pe care le-au slujit”, se arată într-un comunicat al Mitropoliei Basarabiei.

Mitropolitul Antonie şi preşedintele Parlamentului/ Sursa foto: Mitropolia Basarabiei

Ce a mai solicitat mitropolitul

Mitropolitul a mai solicitat susţinerea speakerului în problema recuperării patrimoniului Mitropoliei Basarabiei, confiscat în perioada sovietică şi trecut sub jurisdicţia Mitropoliei Moldovei şi a Chişinăului după destrămarea Uniunii Sovietice.

„Ierarhul a subliniat necesitatea concretizării angajamentelor exprimate public de autorități, printr-o soluție care să răspundă nevoilor instituției și să reprezinte un pas real spre îndreptarea nedreptăților istorice”, precizează Mitropolia Basarabiei în comunicat.

În context, ÎPS Antonie i-a amintit șefului legislativului despre un angajament asumat anterior privind atribuirea gratuită de către stat a unui imobil pentru reședința mitropolitan. Promisiunea a fost făcută de Igor Grosu în cadrul unei întrevederi cu Patriarhul Daniel.

Ce i-a răspuns Igor Grosu

Igor Grosu a scris pe pagina sa de Facebook despre întrevederea cu Mitropolitul Antonie.

„Mi-am exprimat dorința de a ne uni eforturile în promovarea unității în comunitățile noastre religioase. Cu toții ne dorim o societate unită, în care valorile creștine, respectul reciproc și aspirația spre o viață mai bună să ne apropie și să nu ne despartă”, a scris, la rândul lui, Igor Grosu pe Facebook.

Preşedintele Parlamentului a susţinut ideea includerii Mitropoliei Basarabiei în categoria victimelor represiunilor politice şi a optat pentru dialog continuu.

„Am convenit să avem o comunicare cât mai activă, în mod deosebit în parcursul nostru de integrare europeană. Asta înseamnă nu doar respectarea libertății religioase și a valorilor creștine, dar și protejarea demnității umane și a dreptului fiecăruia de a-și trăi credința în pace și liniște”, a scris Igor Grosu pe Facebook.

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