Republica Moldova. Teama de a provoca Rusia nu trebuie să împiedice Republica Moldova să își consolideze apărarea. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că Moscova nu devine mai puțin agresivă atunci când statele vecine evită să își dezvolte capacitățile de securitate.

Într-o emisiune de la TV8, oficialul a criticat politicienii care, în opinia sa, sunt mai preocupați de posibila reacție a Kremlinului decât de protejarea țării. El a invocat războiul din Ucraina. De asemenea prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova și încălcările repetate ale spațiului aerian.

Igor Grosu a criticat argumentele potrivit cărora dezvoltarea industriei de apărare ar putea provoca Rusia și ar transforma Republica Moldova într-o țintă militară. Potrivit președintelui Parlamentului, această abordare pornește de la presupunerea că autoritățile ar putea evita amenințările dacă nu ar deranja Moscova.

Oficialul consideră însă că o asemenea strategie nu oferă garanții de securitate. El a afirmat că Rusia nu îi respectă pe cei care se tem de reacția sa.

„De obicei, observăm asemenea narative, iar cei care sunt foarte preocupați de modul în care se va comporta țara agresoare, Federația Rusă, aleg această tactică. Doamne ferește să supărăm sau să neliniștim țara agresoare, ca nu cumva să se uite urât în direcția noastră. Țara agresoare, credeți-mă, nu îi respectă și nu îi iubește pe cei care se tem. Pur și simplu atacă”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a subliniat că Republica Moldova trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. Ajutorul extern este important. Partenerii trebuie să vadă că autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a răspunde amenințărilor.

Grosu a amintit că și statele membre NATO, care au capacități militare mult mai mari, caută soluții pentru a face față noilor riscuri de securitate.

„Nimeni nu va veni să ne ajute dacă partenerii, dacă prietenii, dacă vecinii noștri nu vor vedea că încercăm să facem ceva pentru a rezolva această problemă”, a afirmat Grosu.

Frecvența incidentelor din spațiul aerian al Republicii Moldova este un alt motiv de îngrijorare invocat de șeful Legislativului. Grosu a făcut referire la un episod în care cinci sau șase aparate de zbor ar fi intrat în spațiul aerian al țării în doar 33 de minute.

În opinia sa, numărul incidentelor și intervalul scurt în care acestea s-au produs ridică semne de întrebare cu privire la caracterul lor accidental.

„Aceasta nu mai este o întâmplare. Cu câteva zile în urmă, când, în decurs de 33 de minute, au intrat vreo cinci sau șase aparate de zbor. Aceasta nu mai este o întâmplare. Putem presupune deja că este intenționat”, a declarat președintele Parlamentului.

Grosu susține că Republica Moldova are nevoie de o rețea de radare și de echipamente care să permită identificarea și neutralizarea aparatelor de zbor periculoase. Aceste capacități ar trebui să contribuie la protejarea spațiului aerian și a populației.

Întrebat despre relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, Igor Grosu a spus că acestea au ajuns la un nivel foarte scăzut. Printre motivele invocate se numără prezența militară rusă pe teritoriul țării și poziția Moscovei față de incidentele cu drone și rachete.

„Este o țară agresoare. O țară care continuă să mențină trupele sale ilegale pe teritoriul nostru. O țară care neagă aceste incidente cu drone, cu rachete și așa mai departe”, a declarat oficialul.

Grosu a amintit și de restricțiile comerciale impuse anterior Republicii Moldova de către Rusia. El a făcut o paralelă cu situația Georgiei, unde au apărut noi tensiuni comerciale cu Moscova.

În opinia președintelui Parlamentului, o politică mai conciliantă față de Federația Rusă nu garantează că un stat va fi ferit de presiuni economice sau de alte acțiuni ostile.