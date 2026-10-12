Politica

Prietenia cu Moscova nu ia pauză. Igor Dodon a plecat din nou în Rusia, pentru întrevederi cu partidul lui Putin

Prietenia cu Moscova nu ia pauză. Igor Dodon a plecat din nou în Rusia, pentru întrevederi cu partidul lui PutinIgor Dodon şi Vladimir Putin/ Sursa foto: Facebook/ Dodon Igor
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. În timp ce Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei, Igor Dodon își continuă vizitele la Moscova. Liderul prorus a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a plecat din nou în Federația Rusă. Acolo urmează să se întâlnească cu reprezentanții unor partide politice rusești, inclusiv cu „Rusia Unită”, formațiunea aflată la putere și care îl susține pe Vladimir Putin. Deplasarea va dura două zile și are loc la invitația Dumei de Stat.

Igor Dodon a anunțat că se află în Federația Rusă împreună cu mai mulți colegi din PSRM. Potrivit acestuia, programul vizitei include întrevederi cu reprezentanții partidelor partenere ale socialiștilor moldoveni.

„Amintesc că Partidul Socialiștilor a încheiat acorduri de colaborare cu două partide din Rusia: «Rusia Unită» și «Rusia Justă»”, a scris Igor Dodon.

Igor Dodon-Vladimir Putin

Sursa foto: cotidianul.md

Liderul socialist susține că deplasarea urmărește „consolidarea relațiilor interparlamentare și dezvoltarea cooperării interpartinice și a dialogului politic dintre Republica Moldova și Federația Rusă”.

Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei
Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei
Regula de aur din Codul civil pentru vecinul care te deranjează „legal"
Regula de aur din Codul civil pentru vecinul care te deranjează „legal"

Astfel, PSRM își reafirmă legăturile politice cu formațiunile din Rusia. Printre acestea se numără partidul care îl susține pe liderul de la Kremlin. În mesajul său despre vizită, Dodon nu face nicio referire la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Relațiile cu Moscova, menținute în pofida războiului din Ucraina

Dodon nu se află pentru prima dată în Federația Rusă. În iunie 2026, acesta a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Atunci, liderul socialist a pledat pentru reluarea cooperării economice cu Moscova și pentru renunțarea la sancțiunile impuse Rusiei.

Pozițiile sale publice au fost însoțite și de mesaje de susținere adresate liderului rus. Recent, fostul președinte l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ocazia zilei de naștere.

Dodon i-a urat liderului de la Kremlin „multă sănătate, putere, bunăstare şi succes”, cu ocazia împlinirii vârstei de 74 de ani.

Sursa foto: Telegram/Igor Dodon

Întrevederi cu partidul care îl susține pe Putin

Vizita actuală include discuții cu reprezentanții formațiunilor politice rusești cu care PSRM are acorduri de colaborare. Unul dintre parteneri este „Rusia Unită”, partidul aflat la putere în Federația Rusă și care îl susține pe Vladimir Putin.

Deplasarea are loc într-un context regional marcat de continuarea războiului împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, în anunțul său, Igor Dodon pune accent pe cooperarea politică și pe relațiile interparlamentare cu Rusia.

Liderul PSRM nu a precizat în mesajul public dacă pe agenda întrevederilor vor fi abordate războiul din Ucraina sau consecințele acestuia pentru Republica Moldova.

Stiri calde

11:02 - Mesajul Cristelei Georgescu în ziua celor trei termene judiciare. Ce le-a cerut celor care îi sunt alături soțului ei

10:53 - Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România. Prețurile de luni, 12 octombrie

10:46 - Prietenia cu Moscova nu ia pauză. Igor Dodon a plecat din nou în Rusia, pentru întrevederi cu partidul lui Putin

10:38 - Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon, în turul doi în toate scenariile unui sondaj. Aegerile prezidențiale din Franța

10:27 - Pensii mai mari din 2027. Trei variante de majorare, după doi ani fără indexare

10:18 - Luca Niculescu are deja lista miniștrilor, dar pune o condiție pentru viitorul Guvern

HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

Proiecte speciale