Republica Moldova. În timp ce Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei, Igor Dodon își continuă vizitele la Moscova. Liderul prorus a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a plecat din nou în Federația Rusă. Acolo urmează să se întâlnească cu reprezentanții unor partide politice rusești, inclusiv cu „Rusia Unită”, formațiunea aflată la putere și care îl susține pe Vladimir Putin. Deplasarea va dura două zile și are loc la invitația Dumei de Stat.

Igor Dodon a anunțat că se află în Federația Rusă împreună cu mai mulți colegi din PSRM. Potrivit acestuia, programul vizitei include întrevederi cu reprezentanții partidelor partenere ale socialiștilor moldoveni.

„Amintesc că Partidul Socialiștilor a încheiat acorduri de colaborare cu două partide din Rusia: «Rusia Unită» și «Rusia Justă»”, a scris Igor Dodon.

Liderul socialist susține că deplasarea urmărește „consolidarea relațiilor interparlamentare și dezvoltarea cooperării interpartinice și a dialogului politic dintre Republica Moldova și Federația Rusă”.

Astfel, PSRM își reafirmă legăturile politice cu formațiunile din Rusia. Printre acestea se numără partidul care îl susține pe liderul de la Kremlin. În mesajul său despre vizită, Dodon nu face nicio referire la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Dodon nu se află pentru prima dată în Federația Rusă. În iunie 2026, acesta a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Atunci, liderul socialist a pledat pentru reluarea cooperării economice cu Moscova și pentru renunțarea la sancțiunile impuse Rusiei.

Pozițiile sale publice au fost însoțite și de mesaje de susținere adresate liderului rus. Recent, fostul președinte l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ocazia zilei de naștere.

Dodon i-a urat liderului de la Kremlin „multă sănătate, putere, bunăstare şi succes”, cu ocazia împlinirii vârstei de 74 de ani.

Vizita actuală include discuții cu reprezentanții formațiunilor politice rusești cu care PSRM are acorduri de colaborare. Unul dintre parteneri este „Rusia Unită”, partidul aflat la putere în Federația Rusă și care îl susține pe Vladimir Putin.

Deplasarea are loc într-un context regional marcat de continuarea războiului împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, în anunțul său, Igor Dodon pune accent pe cooperarea politică și pe relațiile interparlamentare cu Rusia.

Liderul PSRM nu a precizat în mesajul public dacă pe agenda întrevederilor vor fi abordate războiul din Ucraina sau consecințele acestuia pentru Republica Moldova.