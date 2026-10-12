Republica Moldova. Peste 1.000 de persoane, printre care copii, părinți, bunici și clerici, au participat duminică, 11 octombrie, la Marșul Familiei „Înrădăcinați în tradiție”. Participanții au străbătut centrul Chișinăului, într-o manifestare dedicată familiei, credinței și legăturilor dintre generații. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei și s-a desfășurat fără incidente.

Marșul a reunit familii și comunități parohiale din mai multe localități. Organizatorii au prezentat evenimentul drept o mărturie publică despre demnitatea familiei, solidaritatea comunitară și păstrarea moștenirii spirituale românești.

Manifestarea a avut loc în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română. Aceasta s-a desfășurat cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Evenimentul a început în fața Monumentului Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Acolo, Mitropolitul Antonie, alături de peste 100 de preoți și diaconi, a rostit rugăciuni pentru familii, pentru pace în case și pentru sprijinirea persoanelor aflate în situații dificile.

În rugăciunile înălțate au fost pomeniți și cei aflați în suferință. Printre aceștia se numără văduvele, orfanii și bolnavii.

La eveniment au venit credincioși din mai multe localități ale eparhiei. Participarea numeroasă a comunităților parohiale a evidențiat rolul pe care organizatorii îl atribuie credinței și solidarității în viața comunității.

După momentul de rugăciune, participanții au pornit în marș pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. În fruntea coloanei s-au aflat tineri îmbrăcați în costume naționale, care au purtat icoane dedicate sărbătorii.

Pe traseu, procesiunii i s-au alăturat și alte familii. Prezența copiilor, a părinților și a bunicilor a pus în evidență tema centrală a manifestării: continuitatea dintre generații și transmiterea valorilor în familie.

Organizatorii au descris marșul drept o expresie publică a atașamentului față de familie, credință și tradiție. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă de liniște și bună înțelegere, fără incidente.

Marșul s-a încheiat la Pretura sectorului Buiucani. Acolo a avut loc conferința „Familia: între binecuvântarea lui Dumnezeu și provocările societății de azi”, susținută de părintele dr. Constantin Sturzu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor.

Interesul publicului a depășit capacitatea sălii, care dispune de 500 de locuri. Numeroși participanți au urmărit prelegerea din picioare sau din holurile clădirii.

În cadrul conferinței, părintele Constantin Sturzu a vorbit despre vocația căsătoriei și educația tinerilor. De asemenea, a abordat dificultățile cu care se confruntă familiile în societatea contemporană.

Un alt subiect a fost depășirea egoismului în cuplu. Vorbitorul a prezentat familia drept o „biserică mică”, în care credința și valorile sunt transmise prin exemplu personal și iubire jertfelnică.

Întâlnirea a continuat cu o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri. Participanții au discutat situații concrete din viața de familie și provocările întâlnite în relațiile dintre soți, părinți și copii.

La finalul manifestării, Mitropolitul Antonie le-a mulțumit clericilor și voluntarilor care au contribuit la organizarea evenimentului. Printre cei menționați s-au numărat reprezentanții Misiunii Sociale „Diaconia”, ASCOR Chișinău, Ligii Elevilor și Ligii Studenților din Basarabia.

Mulțumiri au fost adresate și autorităților locale, Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General de Carabinieri. Aceste instituții au oferit sprijin pentru buna desfășurare a marșului și pentru siguranța participanților.

Prin procesiune și conferința dedicată familiei, organizatorii au urmărit să aducă în atenția publicului importanța relațiilor dintre generații, a educației copiilor și a valorilor spirituale în viața de familie.