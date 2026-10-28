Autoritățile din statul american Utah au stabilit, cu ajutorul tehnologiei ADN, o legătură între criminalul în serie Ted Bundy și uciderea Melissei Ann Smith, o adolescentă de 17 ani al cărei trup a fost descoperit în octombrie 1974, potrivit BBC. Cazul a rămas nerezolvat timp de peste cinci decenii, iar noile analize criminalistice au permis anchetatorilor să identifice un suspect cunoscut pentru numeroase crime comise în Statele Unite.

Melissa Ann Smith, fiica unui șef al poliției locale, a fost găsită pe 27 octombrie 1974 de un grup de vânători. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile americane și relatate de BBC, ancheta a evidențiat indicii privind agresiuni sexuale și acte de tortură. Identificarea lui Ted Bundy în acest dosar reprezintă un nou pas în investigarea crimelor nerezolvate din Utah.

Progresele tehnologiei ADN au permis examinarea unor probe păstrate timp de zeci de ani. Potrivit relatării BBC, anchetatorii au folosit dovezi dintr-un alt dosar asociat lui Bundy pentru a avansa investigația privind moartea Melissei Ann Smith.

În aprilie 2026, autoritățile din Utah au anunțat că au stabilit o legătură între Bundy și moartea Laurei Ann Aime, o altă adolescentă ucisă în anii 1970. Probele analizate în acel caz au contribuit ulterior la clarificarea circumstanțelor morții lui Smith.

Cazul demonstrează importanța păstrării probelor biologice și materiale, chiar și atunci când o anchetă nu poate fi soluționată imediat. Metodele criminalistice moderne pot permite reexaminarea unor dovezi care, la momentul colectării, nu puteau oferi suficiente informații pentru identificarea unui autor.

La o conferință de presă organizată marți, sergentul Mike Reynolds din comitatul Utah a declarat că există și alte cazuri asociate lui Bundy care sunt încă analizate de anchetatori.

„Cu fiecare caz soluționat, sperăm să ștergem treptat amintirea lui Ted Bundy”, a declarat Reynolds, potrivit traducerii declarației relatate de BBC.

Rosie Rivera, șeriful comitatului Salt Lake, a subliniat că evoluția tehnologiei criminalistice oferă noi oportunități pentru rezolvarea dosarelor vechi. Ea a transmis că există speranță și pentru familiile victimelor ale căror cazuri nu au fost încă soluționate.

Rivera a evidențiat, de asemenea, rolul detectivilor care au păstrat probele de-a lungul deceniilor. Conservarea acestora a făcut posibilă reluarea analizelor și folosirea unor metode care nu erau disponibile în anii 1970.

Potrivit unei declarații făcute în aprilie de directorul Biroului de Servicii Criminalistice din Utah pentru publicația The Salt Lake Tribune, statul avea atunci 444 de investigații privind decese nerezolvate, dintre care 258 erau cazuri de omor.

Ted Bundy este considerat unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din istoria Statelor Unite. Activitatea sa criminală a inclus atacuri în mai multe state americane, în special în nord-vestul Pacificului.

Bundy aborda frecvent femei în spații publice și, potrivit relatărilor despre cazurile sale, folosea farmecul personal sau pretexte precum o presupusă accidentare pentru a le câștiga încrederea și a le atrage în locuri izolate.

A fost arestat în 1975 pentru răpirea unei femei și condamnat la închisoare. În 1977, a evadat de două ori din detenție, iar după a doua evadare a continuat să comită crime înainte de a fi capturat în 1978.

Înainte de executarea sa, în 1989, Bundy a mărturisit că a ucis alte două adolescente în Utah. Autoritățile și anchetatorii l-au asociat cu cel puțin 30 de omoruri comise în Statele Unite.

Soluționarea cazului Melissei Ann Smith arată cum progresele din criminalistica genetică pot ajuta la clarificarea unor crime care au rămas nerezolvate timp de decenii. Pentru anchetatori, păstrarea probelor și posibilitatea de a le reanaliza reprezintă elemente esențiale în astfel de investigații.

Autoritățile din Utah continuă să examineze alte dosare vechi, în speranța că noile metode vor permite identificarea responsabililor și oferirea unor răspunsuri familiilor victimelor.