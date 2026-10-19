Statul Florida a obținut un mandat de arestare pentru fostul lider cubanez Raúl Castro, sub acuzația de conspirație la comiterea unei crime de gradul întâi, în urma atacului armat din 1996 din cadrul organizației Brothers to the Rescue, conform unui mandat obținut de Fox News.

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, al cărui birou a redeschis ancheta statului asupra lui Castro după ce acesta a preluat funcția, urmează să anunțe noul mandat de arestare alături de guvernatorul Ron DeSantis, într-o conferință de presă luni dimineață.

Mandatul de arestare fără cauțiune, emis în comitatul Miami-Dade, ordonă forțelor de ordine să-l aresteze imediat pe Castro și spune că un judecător a găsit motive întemeiate pentru a crede că acesta a conspirat la comiterea unei crime de gradul întâi în legătură cu moartea a patru bărbați la bordul aeronavei civile neînarmate.

Mandatul marchează un nou front în eforturile de a-l trage la răspundere pe Raul Castro pentru atacul din 24 februarie 1996, care a rezonat mult timp în comunitatea cubano-americană din sudul Floridei. Castro se confruntă deja cu o urmărire penală federală separată pentru atacul armat.

„Ancheta a scos la iveală dovezi ale unei conspirații pentru uciderea persoanelor aflate la bordul aeronavelor BTTR. Moartea lui Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña și Armando Alejandre Jr. a făcut obiectul acestei conspirații”, se arată în mandat.

Conform mandatului, anchetatorii susțin că, în 1996, planul serviciului de informații externe al regimului Castro de a doborî aeronava Brothers to the Rescue și de a ucide ocupanții acesteia a circulat prin lanțul de comandă, cu Raúl Castro și fratele său, fostul lider cubanez Fidel Castro, ca factori de decizie finali.

„Au încălcat spațiul aerian, apele Republicii. Am spus clar că acest lucru trebuia descentralizat dacă vrem ca acesta să-și facă treaba, iar cinci generali au primit autoritatea. Obișnuiam să spun: Încercați să-i doborâți deasupra teritoriului nostru. Dar vor veni în Havana și vor pleca”, a declarat Raúl Castro, acum în vârstă de 95 de ani, într-o declarație înregistrată la câteva luni după incident, povestind ordinele pe care le-a dat liderilor militari de rang înalt înainte de doborâre, conform mandatului.

„Desigur, cu o rachetă trasă ca asta, avion împotriva avionului, ceea ce cade este o minge de foc și va cădea peste oraș. Așa că am spus: Bine, doborâți-i pe mare când apar, iar cei care au autoritatea nu trebuie să consulte pe nimeni”, a adăugat el în declarația sa.

Brothers to the Rescue este o organizație cu sediul în Miami care a pilotat avioane civile neînarmate pentru a căuta migranți cubanezi blocați sau pierduți pe mare. Până la mijlocul anilor 1990, grupul se implicase și în activități politice anticastro, inclusiv aruncarea de pliante pro-democrație deasupra Cubei.

Guvernul cubanez a respins urmărirea penală a lui Castro de către SUA, susținând că Brothers to the Rescue a încălcat în mod repetat spațiul aerian cubanez și că Cuba a acționat în apărarea suveranității sale.

Mandatul indică faptul că autoritățile din Florida solicită extrădarea completă a lui Raúl Castro dacă acesta este arestat în afara Statelor Soarelui, autorizând autoritățile să urmărească întoarcerea sa în Florida pentru a se confrunta cu acuzația de infracțiune dacă este arestat într-o altă jurisdicție americană.

Biroul Procurorului General pentru Procuratură la Nivel de Stat își va asuma jurisdicția asupra cazului de conspirație criminală multi-circuit împotriva lui Castro.