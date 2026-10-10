Criminala Christa Pike, externată după ce a supraviețuit execuției

Criminala Christa Pike, deținuta din Tennessee care a supraviețuit execuției după două injecții cu pentobarbital, a fost externată din spital și este din nou în închisoare, au declarat avocații ei sâmbătă, potrivit WSJ.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, s-a întors la Centrul de Reabilitare Debra K. Johnson din Nashville, unde se află de peste 30 de ani.

„Ea continuă să primească îngrijiri medicale la închisoare și vom continua să-i urmărim recuperarea”, au declarat avocații lui Pike.

Christa Pike, care a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea cu sălbăticie și mutilarea colegei sale Colleen Slemmer, a fost dusă de urgență la un spital local în urma execuției eșuate de săptămâna trecută.

Pike a primit două doze de pentobarbital, un sedativ pe care cel puțin 17 state îl folosesc pentru pedeapsa capitală, dar execuția a fost anulată după ce s-a constatat era încă în viață după cele două injecții.

Departamentul de Corecție din Tennessee a declarat că a urmat protocolul stabilit și că medicamentul a fost eficient. Guvernatorul din Tennessee, Bill Lee, a oprit de atunci toate execuțiile în stat.

La spital, Pike a fost inițial intubată și conectată la un ventilator, în timp ce personalul spitalului încerca să elimine pentobarbitalul din organismul ei.

În ultimele zile, avocații Christei Pike au declarat că aceasta era conștientă și vorbea.

Echipa ei juridică a cerut guvernatorului să-i comute pedeapsa cu moartea și să-i permită să-și petreacă restul vieții în închisoare.

Christa Pike, acum în vârstă de 50 de ani, avea 18 ani în 1995, când ea, iubitul ei și o altă persoană au bătut, au lovit-o cu picioarele și au înjunghiat-o pe colega lor de clasă, Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, până la moarte, într-un atac «satanic» brutal despre care Pike a susținut că a durat între 30 de minute și o oră, conform documentelor instanței.

Pike și Slemmer se cunoșteau prin intermediul unui program vocațional din Knoxville numit Job Corps Center, se arată în documente.

Christa Pike o acuzase pe Slemmer că «încerca să-l cucerească pe iubitul ei» și că «vorbea ca nebunii», arată dosarul cazului. Cu o zi înainte de crimă, ea i-a spus unei alte colege de clasă că vrea să o omoare pe Slemmer pentru că «se simțea rea ​​în ziua aceea», conform înregistrărilor. Era înarmată cu un cutter și un satâr.

Pike și complicii ei au atras-o pe Slemmer afară, spunându-i că vor să meargă la un magazin de muzică și să ia niște marijuana pe care o ascunseseră într-un parc din apropiere.

La un moment dat, Slemmer s-a desprins de Pike și a încercat să fugă, dar iubitul lui Pike, Tadaryl Shipp, a apucat-o și a ținut-o la pământ în timp ce Pike o lovea cu cutterul.

Victima a implorat să-i cruțe viața, dar atacatorii au continuat. La un moment dat, au legat-o cu un elastic de păr.

Shipp a sculptat, de asemenea, pentagrame pe fața și pieptul victimei.

La proces, psihiatrul legist Dr. William Bernet a mărturisit că infracțiunea avea „elemente satanice”, dar părea să implice și „fenomenul agresiunii colective, în care un grup de oameni se excită emoțional și «rezultatul final este că se angajează într-un fel de activitate violentă, extrem de violentă»”, arată înregistrările instanței.