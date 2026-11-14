Starea de sănătate a legendarului handbalist Cristian Gațu (81 de ani) a înregistrat o ușoară ameliorare, după ce a trecut prin câteva zile critice. Fostul mare sportiv rămâne sub supraveghere medicală într-o unitate spitalicească din Oradea, unde urmează un tratament complex pentru combaterea unei infecții renale severe. Deși evoluția este pozitivă, el încă se confruntă cu dificultăți în comunicare verbală, anunță Mediafax.

Recunoscut drept unul dintre cei mai valoroși handbaliști din istoria sportului românesc, Cristian Gațu a fost căpitanul echipei naționale și un adevărat pilon al unei generații de aur. Născut la București pe 20 august 1945, el și-a început parcursul sportiv cu fotbalul, însă handbalul i-a definit destinul și i-a adus consacrarea internațională.

A debutat în prima ligă la vârsta de doar 17 ani, evoluând pentru Rapid București. Parcursul său a continuat la Știința București și s-a consolidat la Steaua București, club alături de care a marcat cele mai mari performanțe ale carierei de jucător. Supranumit pe bună dreptate „Magicianul semicercului”, Gațu s-a impus ca un coordonator de joc vizionar, remarcat prin inteligență tactică și o tehnică desăvârșită.

Retragerea din activitatea de performanță nu l-a îndepărtat pe Cristian Gațu de lumea sportului. Dimpotrivă, acesta a ales să contribuie în continuare la dezvoltarea domeniului, activând ca antrenor în Italia și preluând ulterior poziții cheie în structurile de conducere ale sportului din România.

Palmaresul său administrativ este la fel de impresionant ca cel de pe teren: a îndeplinit rolurile de secretar de stat și șef al Departamentului Sport din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, a condus Clubul Sportiv al Armatei Steaua și a fost președinte al Federației Române de Handbal pe parcursul a 17 ani, între 1997 și 2014. De asemenea, a deținut funcția de vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român.

Pentru întreaga sa contribuție la prestigiul României, Cristian Gațu a fost distins cu numeroase ordine și medalii de înaltă ținută, printre care titlul de Maestru Emerit al Sportului, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de ofițer și Ordinul „Meritul Sportiv” clasa I. În anul 2007, recunoașterea activității sale s-a reflectat și prin înaintarea la gradul de general de brigadă.