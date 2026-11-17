Teama de a ajunge într-un spital de stat și de a nu găsi medicamentele necesare tratamentului se numără printre principalele motive pentru care românii nu au încredere în sistemul național de sănătate. Adrian Dobre, directorul general al UNIFARM, afirmă că aproximativ jumătate din populație nu are încredere în acest sistem, iar una dintre problemele care trebuie rezolvate este frica pacienților de spitale.

„În România, există în momentul de faţă două mari temeri ale populaţiei legate de sistemul de sănătate. Şi noi, profesioniştii din acest domeniu, le cunoaştem. Una este aceea de a intra în spitalul public pentru că nu ştie, pentru că nu are informaţii, pentru că îi este frică pentru viaţa lui, pentru că, pentru că, pentru că. Şi a doua este aceea de a nu găsi medicamentul care să-l trateze”, a declarat Adrian Dobre.

Potrivit acestuia, cele două temeri contribuie la nivelul ridicat de neîncredere în sistemul medical. Dobre consideră că o cotă de încredere de aproximativ 50% este scăzută și arată că autoritățile și profesioniștii din domeniu mai au mult de lucru pentru a răspunde nevoilor populației.

Directorul UNIFARM atrage atenția în special asupra lipsei de informații și a nesiguranței pe care pacienții le resimt atunci când trebuie să ajungă într-un spital public. În opinia sa, oamenii trebuie să primească explicații, să fie ascultați și să simtă că temerile lor sunt luate în serios.

Adrian Dobre a salutat introducerea, în premieră, a conceptului de mentalitate în Strategia Națională de Sănătate. El susține că schimbarea modului în care personalul medical și instituțiile publice se raportează la pacienți trebuie să devină o prioritate.

„Spunem de foarte multe ori, de fapt spunem întotdeauna, că punem pacientul în centrul atenţiei, dar haideţi să o facem la modul real”, a afirmat reprezentantul UNIFARM.

Acesta a explicat că pacientul trebuie tratat ca principalul beneficiar al sistemului și ca persoana în interesul căreia funcționează instituțiile medicale. Dobre a făcut referire și la faptul că salariile celor care lucrează în sistemul public sunt plătite din taxele și impozitele achitate de cetățeni.

El a susținut că personalul medical și conducerea instituțiilor trebuie să țină cont nu doar de problemele fizice ale pacienților, ci și de temerile, anxietățile, starea emoțională și nevoia acestora de informații.

Dobre a vorbit și despre experiența sa de conducere a unei instituții publice, pe care a preluat-o în urmă cu cinci ani. El a spus că schimbarea mentalității angajaților a fost cea mai dificilă parte a activității sale și că, timp de trei ani și jumătate, a întâlnit frecvent răspunsul „nu se poate”.

În opinia sa, fără o schimbare reală de atitudine față de pacienți, îmbunătățirile din sistemul de sănătate vor avea un ritm mai lent, chiar dacă există progrese de la un an la altul.