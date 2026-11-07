Marea Britanie vrea schimbarea regulilor de probare a violului. Cazul Russell Brand are ecouri și în România, în dosarul Alexandru Toader

Condamnarea actorului britanic Russell Brand a declanșat o dezbatere importantă în Marea Britanie despre modul în care sunt probate violurile și agresiunile sexuale, reclamate după mai mult timp de la comiterea lor.

Autoritățile și organizațiile pentru protecția victimelor din Londra cer schimbarea abordării din instanțe, astfel încât mărturiile femeilor să nu mai fie evaluate prin prisma unor prejudecăți despre comportamentul unei victime. Dezbaterea are relevanță și pentru România, unde dosarul lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, readuce în atenție dificultatea probării unor asemenea fapte reclamate după mai mulți ani.

După o anchetă polițienească de aproximativ trei ani, apărarea lui Russell Brand a fost înfrântă în fața juriului de la Londra. Actorul și fostul prezentator de televiziune a fost găsit vinovat de un capăt de acuzare de viol și trei de agresiune sexuală. A fost achitat de alte două acuzații de viol și de o acuzație de tentativă de agresiune indecentă.

Procesul a readus în atenție dezvăluirile publicate în 2023 de The Times și Channel 4, în urma cărora mai multe femei au relatat experiențe de abuz și comportament sexual nepotrivit pe care i le-au atribuit actorului.

Dincolo de verdict, cazul a deschis o discuție mult mai amplă: cum poate fi dovedită o agresiune sexuală atunci când au trecut ani de la producerea ei, când nu mai există înregistrări video, urme biologice sau alte probe criminalistice și când anchetatorii trebuie să reconstruiască evenimentele din declarații și documente?

Unul dintre aspectele importante ale procesului a fost dificultatea obținerii unor probe materiale directe, având în vedere timpul scurs de la presupusele agresiuni, unele petrecute în 2005, 2009 etc.

În asemenea situații, anchetatorii trebuie să verifice declarațiile persoanelor care reclamă faptele, să identifice eventuali martori, să stabilească succesiunea evenimentelor și să caute documente sau alte elemente care pot confirma ori infirma relatările.

În cazul Russell Brand, acuzarea a prezentat un ansamblu de mărturii și documente pentru a reconstitui împrejurările în care s-ar fi produs faptele.

Apărarea a contestat credibilitatea acuzatoarelor, invocând inclusiv comportamentul acestora după presupusele agresiuni, trecerea timpului și lipsa unor reacții considerate de unii drept firești pentru o victimă.

Tocmai această abordare a devenit una dintre temele centrale ale dezbaterii publice din Marea Britanie.

Trebuie făcută însă o distincție juridică importantă: lipsa probelor medico-legale sau criminalistice nu înseamnă automat lipsa probelor. Mărturia unei persoane este ea însăși un mijloc de probă, iar instanța trebuie să îi evalueze credibilitatea și să analizeze întregul material probator.

Claire Waxman, comisarul pentru victime din Londra, a cerut public actualizarea regulilor privind instruirea juriilor în procesele de viol și agresiune sexuală.

Ea dorește ca jurații să fie avertizați în mod explicit asupra miturilor și prejudecăților care pot influența evaluarea declarațiilor victimelor.

Printre aceste prejudecăți se numără presupunerea că o femeie care a fost violată trebuie să fi țipat, să fi opus rezistență fizică, să fi încercat să fugă sau să fi reclamat imediat agresiunea.

În realitate, a spus Waxman, reacțiile victimelor pot fi diferite. Unele persoane pot rămâne paralizate de frică, altele pot încerca să evite confruntarea cu agresorul, iar unele pot vorbi despre cele întâmplate abia după mulți ani.

Claire Waxman consideră că asemenea prejudecăți trebuie eliminate din procesul de evaluare a mărturiilor.

Deniz Ugur, reprezentantă a coaliției End Violence Against Women, a criticat folosirea stereotipurilor despre viol în strategiile de apărare.

La rândul său, organizația Refuge, care oferă sprijin victimelor violenței domestice, a atras atenția asupra perpetuării unor mituri dăunătoare chiar de către profesioniștii implicați în sistemul de justiție.

Solicitarea britanicilor este importantă tocmai pentru că pune în discuție felul în care juriile sunt pregătite să analizeze asemenea dosare.

Nu este vorba despre eliminarea obligației acuzării de a dovedi vinovăția dincolo de orice îndoială rezonabilă, ci despre modul în care sunt interpretate probele și mărturiile, fără ca decizia să fie influențată de prejudecăți. Trebuie menționată structura judiciară a proceselor britanice: un rol important îl au jurații chemați să dea un verdict alături de judecător. În România, decizia o iau doar judecătorii.

Condamnarea actorului a readus în atenție și responsabilitatea instituțiilor media pentru care acesta a lucrat.

În perioada în care era unul dintre prezentatorii cunoscuți ai BBC, Brand a relatat în memoriile sale că șefa sa de atunci, Lesley Douglas, manifesta o toleranță considerabilă față de comportamentul său sexual nepotrivit. El a descris inclusiv situații în care ar fi folosit toaletele destinate persoanelor cu dizabilități pentru întâlniri sexuale cu participante la concursurile organizate în cadrul emisiunilor sale.

Dezvăluirile au ridicat întrebări despre măsura în care conducerea BBC cunoștea comportamentul prezentatorului și despre eventualele măsuri pe care le-ar fi putut lua. Și conducerea Channel 4 este vizată de întrebări privind modul în care au fost tratate semnalele referitoare la comportamentul vedetei.

Una dintre femeile care au vorbit public a susținut că l-a cunoscut pe Brand în perioada adolescenței. Cunoscută sub pseudonimul „Alice” și apărută într-un program Channel 4 Dispatches, ea este cea care l-a demascat pe prădătorul Russel Brand în 2023. Tânăra a susținut în anchetă că o mașină BBC a dus-o de la școală la casa vedetei, unde ulterior a fost abuzată.

În relatările sale, femeia a descris o relație de 3 luni în care s-ar fi simțit manipulată și în care ar fi fost nevoită să se apere de comportamentul sexual agresiv al acestuia. Mărturia sa a contribuit la amploarea dezbaterii publice privind responsabilitatea instituțiilor media.

Dezbaterea din Marea Britanie are o relevanță aparte și pentru România.

Un caz de maxim interes public este cel al lui Alexandru Toader, fost cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader. Acesta este cercetat într-un dosar instrumentat de DIICOT Iași, în care sunt investigate acuzații de infracțiuni sexuale formulate de mai multe femei.

Cazul a atras atenția publică atât prin profilul persoanei cercetate, cât și prin natura acuzațiilor și împrejurările în care acestea au fost formulate.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, o parte dintre relatările care au stat la baza anchetei se referă la fapte reclamate după trecerea unei perioade îndelungate. Dosarul ridică astfel întrebări importante despre dificultatea administrării probelor în cazul unor presupuse agresiuni sexuale reclamate după ani de zile.

Ce valoare au declarațiile victimelor? Cum pot fi verificate acestea în absența unor urme biologice, a unor înregistrări sau a unor constatări medico-legale efectuate imediat după presupusele fapte? Ce rol au mărturiile altor persoane, documentele și elementele indirecte în reconstituirea evenimentelor?

Sunt întrebări care apar și în dezbaterea britanică declanșată de procesul Russell Brand.

Există însă o diferență esențială între cele două situații: Russell Brand a fost găsit vinovat pentru o parte dintre acuzațiile judecate, în timp ce dosarul Alexandru Toader se află într-o etapă procesuală diferită. Cercetarea penală și măsurile preventive nu echivalează cu stabilirea vinovăției.

Atât cazul britanic, cât și cel românesc readuc în atenție o problemă dificilă pentru sistemele judiciare: cum trebuie evaluate acuzațiile de viol și agresiune sexuală atunci când probele materiale sunt limitate sau nu mai pot fi obținute din cauza timpului scurs.

Pe de o parte, victimele trebuie să aibă posibilitatea de a reclama faptele chiar și după mulți ani, fără ca întârzierea să fie considerată automat un argument împotriva credibilității lor.

Pe de altă parte, persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar o condamnare trebuie să se bazeze pe probe evaluate riguros de instanță.

Dezbaterea din Marea Britanie nu privește doar un actor celebru. Ea pune în discuție modul în care justiția înțelege reacțiile victimelor, valoarea mărturiilor și limitele prejudecăților în procesul de stabilire a adevărului. De aceea s-a ajuns și la cererea schimbării regulilor, a procedurilor legislative.

Pentru România, unde dosarul Alexandru Toader se află în atenția publică, această discuție este cu atât mai relevantă.