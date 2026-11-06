Comediantul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat, joi, 5 noiembrie 2026, de viol și trei agresiuni sexuale, în urma unui proces desfășurat la Southwark Crown Court din Londra, potrivit Reuters.

Actorul în vârstă de 51 de ani riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea, urmând să fie condamnat luni, 9 noiembrie.

Verdictul a fost pronunțat după patru săptămâni de proces, în care șase femei au depus mărturie despre presupuse abuzuri petrecute între 2004 și 2009.

Brand a negat toate acuzațiile și a susținut că relațiile sexuale au fost consensuale. Juriul l-a achitat însă de alte două acuzații de viol și de o tentativă de agresiune indecentă.

Cazul atrage atenția și asupra modului în care industria divertismentului gestionează acuzațiile formulate împotriva persoanelor celebre, mai ales atunci când acestea au avut acces la influență și vizibilitate publică.

Potrivit agenției Reuters, verdictul stabilește vinovăția lui Russell Brand pentru patru infracțiuni: un viol și trei agresiuni sexuale comise împotriva a patru femei.

Acuzarea a susținut că actorul și-a folosit notorietatea și poziția profesională pentru a crea situații în care putea să se apropie sexual de femei, fără să țină cont de voința acestora.

Procurorul principal David Roberts a declarat, în fața presei, că probele prezentate în instanță l-au descris pe Brand drept un prădător sexual calculat, care și-ar fi folosit faima și puterea pentru a obține ceea ce își dorea.

Cele șase femei care au depus mărturie beneficiază de anonimat pe viață, conform legislației britanice.

În timpul procesului, acuzarea a prezentat declarațiile celor șase femei, care au relatat experiențe diferite din perioada în care Brand își construia cariera în televiziune, radio și cinematografie.

Una dintre victime a povestit că l-a întâlnit pe actor după un spectacol susținut la Londra, în 2009. Potrivit mărturiei sale, cei doi au avut inițial un contact sexual consimțit, însă ulterior Brand ar fi îndepărtat prezervativul și ar fi violat-o anal. Femeia a declarat că i-a cerut să se oprească, dar acesta nu a ținut cont de solicitarea ei.

Alte mărturii au vizat incidente petrecute în mediul profesional. O angajată MTV a relatat că Brand a agresat-o sexual la o petrecere, iar o femeie care lucra pentru un post de radio din Londra a descris un episod în care actorul ar fi prins-o și sărutat-o cu forța.

O altă reclamantă, implicată într-un proiect pentru Channel 4, a declarat că Brand și-a introdus capul în zona intimă a corpului ei în timpul unei activități profesionale.

Instanța a analizat separat fiecare acuzație, iar verdictul a stabilit vinovăția actorului pentru patru dintre infracțiunile reținute de procurori.

Pe parcursul procesului, Russell Brand a respins toate acuzațiile și a susținut că nu a întreținut niciodată relații sexuale fără consimțământ.

Actorul a recunoscut că, în tinerețe, a avut un comportament sexual imprudent și a descris o parte din trecutul său drept o perioadă de excese și decizii neinspirate. A insistat însă că acordul partenerelor sale a fost întotdeauna esențial.

În apărarea sa, Brand a susținut că unele dintre întâlnirile descrise de femei au fost consensuale, iar altele au fost reinterpretate ulterior, după apariția acuzațiilor publice din 2023.

Procesul a fost declanșat în urma dezvăluirilor apărute într-o investigație jurnalistică difuzată în septembrie 2023, în care mai multe femei au formulat acuzații de comportament sexual necorespunzător împotriva comediantului. Aceste persoane nu au făcut parte din procesul penal încheiat pe 5 noiembrie.

Verdictul nu încheie toate investigațiile care îl vizează pe Russell Brand. Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că ancheta continuă în legătură cu alte două acuzații de viol formulate de femei diferite.

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, una dintre presupusele victime avea 16 ani la momentul incidentului reclamat. Aceste acuzații sunt distincte de cele judecate în procesul încheiat joi și nu reprezintă condamnări.

Detectivul Laura Nelson, care a coordonat investigația, a declarat că anchetatorii cred că ar putea exista și alte victime și le-a încurajat pe femeile care doresc să raporteze eventuale incidente să contacteze poliția.

La rândul său, detectivul superintendent Andy Furphy a subliniat că verdictul transmite un mesaj important: notorietatea și influența unei persoane nu o plasează deasupra legii.

Russell Brand a devenit cunoscut în Marea Britanie ca prezentator de televiziune și radio, înainte de a-și construi o carieră internațională în cinematografie. A jucat în producții precum Get Him to the Greek și Arthur.

În 2010 s-a căsătorit cu artista americană Katy Perry. Relația lor s-a încheiat după aproximativ 14 luni. Ulterior, Brand s-a îndepărtat treptat de televiziunea tradițională și a devenit o prezență importantă pe rețelele sociale, unde a abordat teme precum politica, spiritualitatea și religia.

În 2024, acesta a fost botezat în religia creștină, după ce acuzațiile de comportament sexual abuziv deveniseră deja publice.

Condamnarea sa reprezintă unul dintre cele mai importante cazuri recente în care o personalitate cunoscută din industria divertismentului britanic este găsită vinovată de infracțiuni sexuale.

După pronunțarea verdictului, judecătorul Joel Bennathan a dispus menținerea lui Russell Brand în arest preventiv, respingând eliberarea pe cauțiune.

Audierea pentru stabilirea pedepsei este programată pentru luni, 9 noiembrie 2026. Judecătorul a avertizat că infracțiunile pentru care a fost găsit vinovat atrag o pedeapsă semnificativă cu închisoarea.

Cazul rămâne în atenția autorităților britanice, atât prin prisma condamnării, cât și a investigațiilor suplimentare aflate în desfășurare.