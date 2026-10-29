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Soția lui Russell Brand, judecat pentru viol și agresiuni sexuale: „Îi era greu să fie monogam”

Soția lui Russell Brand, judecat pentru viol și agresiuni sexuale: „Îi era greu să fie monogam”Russell Brand. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Soția comedianului britanic Russell Brand, judecat la Londra pentru acuzații de viol și agresiuni sexuale, a declarat joi în fața instanței că acesta a avut dificultăți în a fi monogam la începutul relației lor, dar că ulterior a devenit un soț „extraordinar”, relatează AFP.

Șase femei îl acuză pe Russell Brand de viol și agresiuni sexuale care ar fi avut loc între 1999 și 2009, perioadă în care acesta era un cunoscut comedian de stand-up și prezentator de televiziune.

Brand neagă acuzațiile. El a susținut că, deși a avut în trecut o viață sexuală foarte activă, cu numeroase partenere, toate relațiile sale au fost consensuale.

Mărturia soției lui Russell Brand

Laura Gallacher, în vârstă de 39 de ani, a depus mărturie joi dimineață. Femeia a participat la majoritatea audierilor și apare frecvent pe canalul de YouTube al soțului său, care are peste șase milioane de abonați.

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russell brand

Actorul Russell Brand, acuzat de viol, agresiune și abuz / © Sbukley | Dreamstime.com

„Russell, soțul meu, este grijuliu, amabil și un tată minunat pentru copiii noștri. Este un soț extraordinar, foarte prezent”, a declarat Laura Gallacher, în timp ce Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, se afla în boxa acuzaților.

Cei doi și-au început relația în 2006, când Laura Gallacher avea 19 ani. Femeia a povestit că, la începutul relației, Brand era „foarte atent”, însă cei doi s-au despărțit din cauza aventurilor lui cu alte femei.

„Era evident că îi era greu să fie monogam”, a spus soția comedianului.

În timpul mărturiei depuse miercuri, Russell Brand a recunoscut că era „obsedat” de sex.

După despărțire, cei doi au rămas prieteni, deși, cel mai probabil, nu s-au întâlnit între 2011 și 2014. S-au căsătorit în cele din urmă în 2017 și au împreună trei copii.

Russell Brand a mai fost căsătorit cu cântăreața americană Katy Perry, între 2010 și 2011.

Procesul lui Russell Brand, aproape de final

Procesul are loc în contextul în care Russell Brand a devenit o voce antisistem importantă pe rețelele de socializare și s-a convertit la creștinism.

Potrivit AFP, procesul se apropie de final, iar juriul urmează să înceapă deliberările marți. Dacă va fi găsit vinovat, comedianul riscă o pedeapsă cu închisoarea pe viață.

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