Fulgy, fiul artiștilor Viorica și Ioniță de la Clejani, a fost trimis în judecată pentru amenințare, într-un dosar înregistrat la Judecătoria Sectorului 2 din București. Potrivit Cancan, noua problemă penală ar putea avea legătură cu incidentul din aprilie 2026, când tânărul a amenințat, într-o transmisiune pe TikTok, că va provoca o explozie în blocul în care locuia. Primul termen de judecată nu a fost stabilit deocamdată.

Manole Dan Constantin Fulgeraș, cunoscut publicului drept Fulgy, se confruntă cu o nouă acuzație penală, după ce în trecut a avut probleme cu legea pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor interzise.

Fiul Clejanilor a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de amenințare, prevăzută de articolul 206 din Codul penal. Dosarul a ajuns la Judecătoria Sectorului 2, însă magistrații nu au stabilit încă data primei ședințe.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Fulgy are calitatea de inculpat într-un dosar penal privind infracțiunea de amenințare. Din datele disponibile despre dosar nu rezultă identitatea persoanei care ar fi fost amenințată și nici circumstanțele exacte în care ar fi fost comisă fapta.

Publicația citată indică însă o posibilă legătură cu evenimentele petrecute în aprilie 2026, când fiul Clejanilor a provocat intervenția autorităților la un imobil din Sectorul 3 al Capitalei. Legătura dintre acel incident și dosarul trimis în instanță nu este confirmată de informațiile disponibile.

În aprilie 2026, Fulgy a făcut mai multe amenințări în timpul unei transmisiuni în direct pe TikTok, susținând că intenționează să arunce în aer blocul în care locuia. La momentul respectiv, autoritățile au intervenit la adresa indicată și au dispus evacuarea de urgență a imobilului.

Situația a necesitat inclusiv intervenția negociatorilor, după ce fiul Clejanilor a afirmat că ar fi lăsat gazele pornite în locuință. Potrivit relatărilor despre incident, tânărul a refuzat inițial să coopereze cu polițiștii care au încercat să ia legătura cu el.

În timpul intervenției, Fulgy a continuat să vorbească despre prezența oamenilor legii la ușa apartamentului.

„Deci, domnii poliţişti nu-şi respectă meseria! Au acoperit gaura! După cum am spus, sunt de la Poliţie, de la Poliţia Capitalei, de la Biroul de Negociatori! Deci, domnii poliţişti nu-şi respectă meseria! Au acoperit gaura! Încearcă să deschidă uşa! Şi au acoperit camera!”, a povestit Fulgy.

Intervenția autorităților s-a încheiat după ce echipele speciale au forțat ușa apartamentului și au pătruns în locuință.

Ulterior, Fulgy a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie „Dr. Alexandru Obregia” din București, unde a rămas internat aproape trei luni și a urmat tratament.

Fiul Clejanilor a fost externat recent, iar acum urmează să se prezinte din nou în fața instanței, în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru amenințare. Deocamdată, Judecătoria Sectorului 2 nu a fixat primul termen al procesului.