O etapă de importanță majoră pentru statul român s-a încheiat prin confirmarea victoriei definitive într-unul dintre cele mai tensionate și costisitoare litigii internaționale din istoria recentă. Dosarul minier de la Roșia Montană a primit o decizie irevocabilă, care blochează pretențiile financiare uriașe îndreptate împotriva României.

Litigiul internațional legat de proiectul minier de la Roșia Montană a ajuns la final, după ce compania reclamantă a solicitat inițial despăgubiri colosale, ridicându-se la suma de 6,5 miliarde de dolari. Confirmarea acestui deznodământ a fost subliniată de premierul Luca Niculescu, care a reliefat semnificația acestui moment pentru economia și stabilitatea financiară a țării.

”România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință”, a transmis, sâmbătă, premierul Luca Niculescu, pe Facebook.

De asemenea, șeful Executivului a punctat o componentă esențială a acestei decizii, punând accent pe valoarea ecologică și culturală a zonei vizate.

Potrivit acestuia, ”este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO”.

Rezultatul favorabil obținut de România nu este rodul unui efort de moment, ci al unei munci constante desfășurate pe parcursul a peste un deceniu. Ministerul Finanțelor a confirmat sâmbătă că arbitrajul a fost câștigat definitiv, după ce Comitetul ad-hoc constituit pentru soluționarea acțiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a respins în totalitate cererea reclamanților.

Prin această hotărâre, care epuizează ultima cale extraordinară de atac, decizia arbitrală prin care au fost respinse integral pretențiile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari formulate împotriva României rămâne definitivă și obligatorie.

În acest context, premierul a ținut să adreseze mulțumiri speciale celor implicați direct în apărarea intereselor naționale în fața instanțelor internaționale.

”Vreau să felicit și să le mulțumesc avocaților din echipele Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, precum și echipei Ministerului Finanțelor și tuturor celor din instituțiile statului care au contribuit la acest rezultat. În acești 11 ani s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții. Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență. Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României”, a mai transmis premierul.