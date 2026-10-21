Componența Guvernului se consolidează prin preluarea oficială a mandatului la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene de către Alexandru-Mihai Ghigiu. La ceremonia de investire a fost prezent și șeful Executivului, care a pus accent pe urgența deblocării fondurilor destinate investițiilor strategice din țară.

Premierul Luca Niculescu a participat la instalarea noului ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, ocazie cu care a subliniat importanța strategică a fondurilor comunitare pentru economia națională. Acesta a adresat mulțumiri fostului titular al portofoliului pentru activitatea derulată în etapa de tranziție.

”Îi mulţumesc lui Dragoş Pîslaru pentru munca depusă şi pentru deschiderea din această perioadă de tranziţie. Am ţinut să fiu prezent în prima zi plină de activitate a Guvernului la acest minister tocmai pentru că banii europeni reprezintă principala noastră sursă de dezvoltare prin investiţii, fără presiune pe deficitul bugetar”, a scris premierul pe Facebook.

O prioritate absolută pentru autoritățile de la București o constituie evitarea pierderii resurselor financiare alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În acest sens, se dorește recuperarea rapidă a sumelor aferente ultimelor două cereri de plată, prin clarificarea situației proiectelor aflate în derulare.

Pentru a accelera discuțiile cu reprezentanții de la Bruxelles, Executivul va pune în funcțiune un grup de lucru dedicat dialogului direct cu oficialii europeni.

El anunţă că a stabilit din start trei priorităţi majore pentru perioada imediat următoare: ”Închiderea PNRR fără pierderi, motiv pentru care activăm din această săptămână o echipă operativă dedicată pentru a răspunde rapid Comisiei Europene şi a debloca miliardele de euro din ultimele două cereri de plată, accelerarea absorbţiei din Politica de Coeziune 2021–2027, prin monitorizarea săptămânală a stadiului proiectelor, pregătirea şi negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual (2028–2034), o miză de peste 60 de miliarde de euro pentru modernizarea României în următorul deceniu”.

Șeful Guvernului a punctat că finalitatea acestui efort trebuie să se vadă în proiecte concrete de infrastructură și sprijin pentru mediul de afaceri local, depășind cadrul strict birocratic.

”Succesul nostru nu se va măsura în hârtii şi proceduri, ci în autostrăzi, spitale, şcoli finalizate şi capital pentru firmele româneşti. Spor la treabă noii echipe”, transmite Luca Niculescu.

Pe lângă PNRR, atenția autorităților rămâne îndreptată către fondurile de coeziune, domeniu în care România înregistrează rezultate favorabile la nivelul Uniunii Europene.

„Apoi, în egală măsură, fondurile de coeziune pe care le cunoaștem și pe care autoritățile române se vor concentra încă și mai mult după ce închidem cu PNRR-ul. În momentul de față, suntem în top 10, dacă nu mă înșel, al țărilor care au reușit să atragă banii europeni din fondurile de coeziune pe actualul exercițiu bugetar”, a continuat premierul.

Totodată, un alt punct central în agenda guvernamentală îl reprezintă participarea activă la structurarea viitorului buget pe termen lung al comunității europene.

„Și, de asemenea, foarte important, viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, unde, după cum știți atât de bine, discuțiile sunt în curs.”

În încheiere, prim-ministrul a reconfirmat rolul crucial pe care finanțările nerambursabile îl joacă în susținerea ritmului de dezvoltare a țării.

„Este unul dintre motoarele economiei României, acest segment al fondurilor europene, și sper să reușim să profităm cât mai bine de el, pentru că economia României are nevoie, pentru că oamenii au nevoie, pentru că România se dezvoltă. După cum am arătat până acum, România se dezvoltă și grație fondurilor europene”, a spus Niculescu.