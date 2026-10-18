Un nou drum expres în România. Ministrul Transporturilor a semnat finanțarea

Un nou drum expres în România. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat finanțarea primilor 19,25 kilometri ai Drumului Expres Craiova–Târgu Jiu, pe segmentul dintre Târgu Cărbunești și Târgu Jiu.

Proiectul presupune o investiție de aproximativ două miliarde de lei, iar alte 1,1 miliarde de lei au fost alocate pentru exproprierile necesare întregului traseu. Semnarea contractului de proiectare și execuție depinde însă de decizia viitorului ministru și de clarificările CNSC.

Ministrul interimar al Transporturilor a declarat că procedura de atribuire pentru primul lot era blocată în momentul în care a preluat conducerea ministerului. Potrivit acestuia, licitația a fost deblocată și finalizată la 27 iulie 2026, la trei luni după numirea sa în funcție.

„Ca gorjean, a fost o onoare pentru mine să îmi pun semnătura pe deblocare și finanțarea începutului acestui drum pe care l-am găsit blocat în sertarele ministerului. Am ajuns la minister pe 27 aprilie 2026 și pe 27 iulie, licitația blocată a fost deblocată și finalizată pentru primul lot al acestui drum, segmentul dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești. În aceste zile, am semnat finanțarea la nivelul Ministerului Transporturilor pentru primul lot, capătul dinspre Târgu Jiu - proiectare și execuție și exproprierea pentru toate loturile”, a precizat Radu Miruță.

Ministrul a afirmat că procedurile necesare pentru deblocarea și finanțarea segmentului au fost parcurse într-un interval de trei luni.

„S-a deblocat și finanțat în doar 3 luni”, a mai adăugat Radu Miruță.

Pentru tronsonul Târgu Cărbunești–Târgu Jiu, investiția anunțată de ministrul interimar ajunge la aproximativ două miliarde de lei. Separat, Ministerul Transporturilor a asigurat 1,1 miliarde de lei pentru exproprierile aferente întregului drum expres care va lega Craiova de Târgu Jiu.

Contractul de proiectare și execuție pentru lotul de 19,25 kilometri a fost atribuit asocierii formate din Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, în calitate de lider, și SC MIS GRUP SRL.

Valoarea contractului atribuit este de 1,99 miliarde de lei, fără TVA.

Deși finanțarea a fost semnată, contractul pentru realizarea lucrărilor nu a fost încă semnat. Radu Miruță a explicat că următoarea etapă depinde de clarificările Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și de decizia persoanei care va prelua conducerea Ministerului Transporturilor.

„E doar o chestiune de decizie a noului ministru când va vrea sa semneze contractul după clarificările CNSC”, a mai adăugat ministrul.

Potrivit calendarului prezentat, proiectarea tronsonului dintre Târgu Cărbunești și Târgu Jiu va dura 10 luni. Pentru execuția lucrărilor este prevăzută o perioadă de 24 de luni.

Prin urmare, termenele anunțate pentru proiectare și construcție însumează 34 de luni, fără ca ministrul să indice o dată exactă pentru începerea lucrărilor.

Proiectul primului lot include realizarea a 25 de structuri, printre care și un viaduct cu o lungime de 644 de metri, amplasat la kilometrul 96+359. Pe traseu vor fi amenajate și două parcări de scurtă durată. Fiecare dintre acestea va avea câte șase stații de încărcare pentru autoturisme electrice.

Un alt element al proiectului este Nodul Rutier Târgu Jiu, situat la kilometrul 110+100, care va asigura legătura cu Varianta Ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Totodată, la kilometrul 90+850 va fi realizată o descărcare provizorie.

Aceasta va include un drum de legătură de un kilometru și o intersecție giratorie, prin care traficul va putea fi conectat la drumul județean DJ661.