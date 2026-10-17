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Cutremur în România. Seismul s-a produs la doar câțiva kilometri adâncime

Cutremur în România. Seismul s-a produs la doar câțiva kilometri adâncimeCutremur. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un cutremur cu magnitudinea de 2,0 s-a produs sâmbătă, 17 octombrie, la ora 04:51, în Oltenia, județul Gorj. Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 6,5 kilometri, în apropiere de Târgu Jiu. Nu au fost raportate pagube materiale.

Cutremur în România. Seismul s-a produs la doar câțiva kilometri adâncime

Un cutremur slab a fost înregistrat în România, în primele ore ale zilei de sâmbătă. Mișcarea seismică s-a produs la ora 04:51:43, în județul Gorj, la o adâncime de numai 6,5 kilometri. Potrivit informațiilor transmise de INCDFP, seismul a avut magnitudinea ML 2,0, fiind încadrat în categoria cutremurelor slabe.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 20 de kilometri sud de municipiul Târgu Jiu.

Cutremur în Gorj. Localitățile aflate în apropierea epicentrului

Datele seismologilor arată că mișcarea tectonică s-a produs în regiunea Oltenia, la distanțe diferite față de mai multe orașe din sud-vestul și vestul României.

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Epicentrul a fost situat la aproximativ 65 de kilometri nord-est de Drobeta-Turnu Severin și la 68 de kilometri sud de Hunedoara. De asemenea, seismul a avut loc la circa 82 de kilometri sud de Deva și la 93 de kilometri est de Reșița.

Cutremurul s-a produs la o adâncime redusă, de 6,5 kilometri, însă magnitudinea sa a fost mică. Până în prezent, nu au fost semnalate pagube în urma evenimentului seismic.

Cutremur

Cutremur. Sursa foto: Pixabay

Zona Gorj, monitorizată după cutremurele din ultimii ani

Județul Gorj se numără printre zonele din România în care au fost înregistrate mai multe mișcări seismice în ultimii ani.

Seria de cutremure produsă în Oltenia a atras atenția specialiștilor, în special din cauza adâncimilor reduse la care au loc unele dintre aceste evenimente.

Activitatea seismică din regiune continuă să fie urmărită de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul înregistrat sâmbătă dimineață a avut magnitudinea 2,0 și s-a produs la 6,5 kilometri adâncime, fiind un eveniment de mică magnitudine.

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