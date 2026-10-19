Cele mai performante companii din România asigură locuri de muncă pentru peste 1,37 milioane de persoane, reprezentând 33,63% din totalul salariaților firmelor care au depus situațiile financiare pentru anul 2025. Datele apar în ediția din 2026 a Topului Național al Firmelor (TNF), realizat de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR).

Potrivit clasamentului, cele 12.943 de companii aflate pe primele zece poziții în categoriile analizate au în total 1.373.720 de salariați. La nivelul tuturor companiilor care au depus bilanțuri, numărul angajaților ajunge la 4.084.793.

Numărul de salariați a crescut în mai multe sectoare în care activează companiile clasate în top. În cercetare-dezvoltare și high-tech, acestea au ajuns la 88.046 de angajați, în creștere cu 3,53%.

În construcții, companiile din clasament au 54.950 de salariați, cu 2,98% mai mult decât în perioada de referință. Și turismul a înregistrat o creștere a numărului de angajați, până la 29.316 de persoane, respectiv un avans de 2,62%.

Datele indică evoluții pozitive ale ocupării în aceste domenii, fără ca informațiile prezentate să detalieze distribuția creșterilor între companiile individuale.

Capitala concentrează 515.697 de salariați ai companiilor clasate în TNF 2026, adică 37,54% din totalul angajaților acestora.

Pe următoarele poziții se află județul Ilfov, cu 94.007 salariați, Cluj, cu 67.992, Timiș, cu 64.995, și Brașov, cu 50.546. Toate cele patru județe au peste 50.000 de angajați în companiile incluse în clasament.

La nivelul tuturor firmelor care au depus bilanț, companiile cu capital integral privat românesc angajează 2.688.527 de persoane. Numărul este de 3,2 ori mai mare decât cel al angajaților companiilor cu capital integral străin, care se ridică la 848.206.

Pentru ediția din 2026, CCIR a analizat 945.739 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 366.550 au intrat în competiția pentru primele zece poziții. Clasamentul ia în calcul cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

CCIR organizează Topul Național al Firmelor din 1994, pe baza unei metodologii aplicate de camerele de comerț din țară.