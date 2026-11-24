Cei patru polițiști judecați pentru modul în care au gestionat dispariția Alexandrei Măceșanu, adolescenta care a sunat de trei ori la 112 din locuința în care era sechestrată de Gheorghe Dincă, au fost achitați în primă instanță. Judecătoria Balș a pronunțat decizia pe 23 noiembrie, după mai bine de trei ani de proces.

Instanța a motivat soluția prin faptul că fapta imputată celor patru nu este prevăzută de legea penală. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

În dosar au fost judecați șeful Poliției Municipiului Caracal, șefa Secției de Poliție Rurală Osica de Sus, șeful postului de poliție Dobrun și ajutorul șefului de post de la Dobrosloveni.

Procurorii i-au trimis în judecată în august 2023, sub acuzația de abuz în serviciu. Anchetatorii au susținut că modul în care cei patru și-au îndeplinit atribuțiile a afectat șansele de salvare ale Alexandrei Măceșanu.

În cazul celor doi agenți de poliție, acuzațiile au vizat neînregistrarea sesizării privind dispariția adolescentei și nerespectarea procedurilor aplicabile în astfel de situații.

Șefa Secției de Poliție Rurală Osica de Sus a fost acuzată că nu ar fi informat superiorii despre dispariție. În cazul fostului șef al Poliției Municipiului Caracal, procurorii au susținut că acesta nu ar fi evaluat corect gravitatea situației și nu ar fi coordonat eficient echipele implicate în căutări.

Soluția Judecătoriei Balș nu are la bază împlinirea termenului de prescripție, ci concluzia instanței că fapta nu este prevăzută de legea penală.

Termenul general de prescripție de opt ani pentru faptele imputate celor patru polițiști s-ar împlini în iulie 2027.

Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare. O eventuală cale de atac ar putea duce dosarul în apel.