Justitie

O femeie înjunghiată în Caracal avea ordin de protecție împotriva suspectului. Bărbatul, cadru militar, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

O femeie înjunghiată în Caracal avea ordin de protecție împotriva suspectului. Bărbatul, cadru militar, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Sursa foto: captură video
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Bărbatul de 44 de ani, cadru militar, suspectat că a înjunghiat o femeie de 34 de ani pe o stradă din Caracal, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Victima avea un ordin de protecție împotriva acestuia, emis în octombrie, după ce reclamase că fusese amenințată cu acte de violență.

Atacul a avut loc vineri seara, 6 noiembrie, în jurul orei 18:20, la intersecția străzilor Mărului și Rahovei din municipiul Caracal. După ce a înjunghiat-o pe femeie, bărbatul a părăsit locul faptei.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, polițiștii au identificat atât victima, cât și persoana bănuită de comiterea faptei. Pentru prinderea bărbatului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliției Municipiului Caracal.

Suspectul a fost condus la audieri, iar cercetările au fost preluate de un procuror militar, întrucât acesta este cadru militar.

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„În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului, în vârstă de 44 de ani, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

Sâmbătă, bărbatul a fost prezentat instanței, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Femeia avea ordin de protecție împotriva agresorului

Femeia obținuse un ordin de protecție împotriva bărbatului în urma unei sesizări făcute la poliție pe 4 octombrie. Atunci, ea a reclamat că acesta ar fi amenințat-o cu acte de violență.

Polițiștii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu, iar pe 8 octombrie instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru două luni. Măsura nu prevedea monitorizarea electronică a bărbatului.

Reprezentanții IPJ Olt au precizat că femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Ulterior, pe 2 noiembrie, aceasta s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Caracal și și-a retras plângerea formulată anterior pentru infracțiunea de amenințare.

Potrivit unor surse judiciare, cei doi s-ar afla în proces de divorț.

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