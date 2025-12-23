Russell Brand, vizat de două noi acuzații de abuz. Actorul se va prezenta în fața instanței în ianuarie

Actorul și comediantul Russell Brand, în vârstă de 50 de ani, se confruntă cu două noi acuzații formulate de două femei, una de viol și cealaltă de agresiune sexuală, fapte care, potrivit poliției britanice, ar fi avut loc în anul 2009, potrivit EFE.

Noile acuzații se adaugă altor cinci formulate anterior de patru persoane, fapte pentru care Russell Brand este deja urmărit penal. În total, împotriva actorului au fost formulate șapte acuzații de către șase femei.

Russell Brand, cunoscut printre altele pentru rolul din filmul „Get Him to the Greek” (2010), a intrat inițial în atenția anchetatorilor după ce mai multe femei au depus mărturie împotriva sa, în urma relatărilor apărute în emisiunea „Dispatches” a postului Channel 4 și în publicația The Sunday Times, în septembrie 2013.

Potrivit Scotland Yard, noua acuzație de viol vizează fapte care ar fi avut loc între 7 februarie și 1 martie 2009, iar acuzația de agresiune sexuală se referă la fapte care s-ar fi petrecut în perioada 31 august – 1 decembrie 2009.

Fostul soț al cântăreței Katy Perry a negat cele cinci acuzații anterioare, care includ două violuri, două agresiuni sexuale și o agresiune indecentă, fapte ce ar fi avut loc între 1999 și 2005, în orașele Bournemouth și Londra.

Printre aceste acuzații se află presupusul viol al unei femei într-un hotel, în timpul unei conferințe a Partidului Laburist, la Bournemouth, în sudul Angliei, precum și o agresiune sexuală care ar fi avut loc asupra altei femei în toaleta unui studio de televiziune.

Actorul urmează să se prezinte în instanță pe 20 ianuarie, la Curtea de Magistrați din Westminster, Londra, în legătură cu cele două noi acuzații.

Procesul privind cele cinci acuzații inițiale, pentru care a fost pus sub acuzare în aprilie, este programat să înceapă la 16 iunie, la Curtea Coroanei din Southwark, tot la Londra.